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Néstor Lorenzo le dijo a Sebastián Villa el porqué lo dejó fuera: “Está muy afectado”

Sebastián Villa no fue convocado a la Selección de Colombia y esta vez revelan el motivo que le dio el entrenador Néstor Lorenzo.

Por Gustavo Dávila

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El motivo que le dio Néstor Lorenzo a Sebastián Villa para dejarlo fuera de la Selección Colombia
El motivo que le dio Néstor Lorenzo a Sebastián Villa para dejarlo fuera de la Selección Colombia

Vive un momento positivo en su club y parecía que iba a estar en la convocatoria de la Selección de Colombia, sin embargo Sebastián Villa quedó fuera. Desde Argentina explican los motivos y la charla de Nestor Lorenzo con el jugador.

“Villa tenía la llamada del técnico de la Selección Colombia o de alguien del cuerpo técnico donde le informaron que, para todos en Argentina, iba a ser convocado en un momento clave porque es la última fecha FIFA y prácticamente podía ir al Mundial”, revelaron en DSports Argentina.

“Lo supe de una persona muy cercana a Villa, estaba muy afectado, no se lo esperaba, veía el sueño hecho realidad de poder jugar el Mundial porque, si iba a esta convocatoria, seguramente quedaba en la lista final, la decisión de sacarlo fue por las críticas de la prensa por los acontecimientos del jugador en los últimos años”, complementaron en el canal.

“Hace tres o cuatro días lo llamó directamente Néstor Lorenzo a Villa y le dijo que no lo iba a poder convocar, Villa quedó muy peor muy afectado”, continuaron en el panel.

En lo que va de temporada en este 2026, Sebastián Villa ha jugado con Independiente en 8 partidos. El goleador colombiano no ha marcado goles y solo ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha 720 minutos. Es uno de los líderes y mejores de su equipo.

¿Cuándo juega Colombia sus amistosos?

Así está el calendario de partidos amistosos de Colombia:

  • Colombia vs Croacia 26 de marzo a las 18H30
  • Colombia vs Francia 29 de marzo a las 15H00
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¿Debió ser convocado Sebastián Villa para estos amistosos?

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Sebastián Villa – Selección Colombia.

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En resumen

  • Néstor Lorenzo comunicó telefónicamente a Sebastián Villa su exclusión de la convocatoria de Colombia.
  • La prensa de Argentina atribuyó la decisión a las críticas por los antecedentes del jugador.
  • Sebastián Villa registra 8 partidos jugados y 720 minutos con Independiente en el año 2026.
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Gustavo Dávila
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