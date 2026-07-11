¿Se suspende Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026? así está el clima en Miami

Las altas temperaturas que azotan a Miami podrían demorar el inicio del partido de cuartos de final entre noruegos e ingleses.

La previa del duelo entre la Selección de Noruega y la Selección de Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 está marcada por una posible suspensión debido al intenso calor que afecta a Miami. A pocas horas del inicio del encuentro, las altas temperaturas mantienen en alerta a la FIFA y a las autoridades locales ante un eventual retraso del compromiso.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, la FIFA recomienda retrasar o posponer los partidos cuando la temperatura supera los 28 grados, una situación que podría presentarse en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, escenario donde se enfrentarán noruegos e ingleses por un cupo en las semifinales.

HARRISON, NEW JERSEY – JUNE 07: Erling Haaland of Norway reacts during the international friendly match between Morocco and Norway at Sports Illustrated Stadium on June 07, 2026 in Harrison, New Jersey. (Photo by Vincent Carchietta/Getty Images)

A ello se suma que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta por calor para la zona, advirtiendo que la sensación térmica podría alcanzar los sofocantes 109 °F (cerca de 43 °C) debido a la elevada humedad, un escenario que incrementa el riesgo para futbolistas, árbitros y espectadores.

En caso de que las condiciones climáticas sean consideradas un riesgo para la salud de los protagonistas, la FIFA podría retrasar el inicio del encuentro hasta que la temperatura descienda a niveles seguros. La decisión dependerá de las evaluaciones que se realicen en las horas previas al pitazo inicial.

Por ahora, el partido sigue programado según lo previsto, aunque el calor extremo se ha convertido en el gran protagonista de la jornada y mantiene abierta la posibilidad de modificaciones en el horario del esperado choque entre los Vikingos y los Three Lions.

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England's World Cup quarter-final with Norway at risk of DELAY as Miami issues hot weather warning just hours ahead of kick-off https://t.co/oLhnoUbMyY — Daily Mail (@DailyMail) July 11, 2026

A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra