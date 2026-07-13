¡Última hora! Jugador de Noruega recibe amenazas después de ser eliminado ante Inglaterra en el Mundial 2026

Después de ser eliminados del Mundial 2026, un jugador de la Selección de Noruega recibió amenazas contra su vida.

La Selección de Noruega se fue eliminada del Mundial 2026 después de una histórica participación y una gran serie contra Inglaterra en los cuartos de final. Sin embargo, esa caída le terminó costando a uno de los ‘Vikingos’ amenazas contra su vida.

Este lunes 13 de julio de 2026 se reveló que Alexander Sørloth fue víctima de amenazas de muerte con terribles comentarios en redes sociales. Varios hinchas cuestionaron que el jugador no pasara la pelota a Haaland en una jugada muy clara cuando iban ganando uno a uno.

La denuncia fue hecha por pareja de Alexander Sørloth que compartió en redes sociales los comentarios que recibió sobre su esposo. Varias de estas amenazas e insultos fueron directamente atentando contra la vida del delantero de Atlético de Madrid.

Sørloth no tuvo el mejor de los mundiales, pero es que también el 9 se vio desplazado a jugar como extremo por la derecha, por no tener un solo delantero en esa posición y por dejar el centro del área para Haaland. Fue de los más cuestionados en la Copa del Mundo.

Las amenazas contra Sorloth en el Mundial 2026. (Captura de pantalla)

No es el primer jugador de este Mundial que recibe amenazas, otro jugador como Jaminton Campaz de Colombia también denunció amenazas en su contra, después de fallar un gol claro ante Suiza. Desde la FIFA aún no se han pronunciado de manera oficial.

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Los números de Sørloth en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, Sorloth jugó 5 partidos con la Selección de Noruega, pero no marcó ni un solo gol ni dio asistencias. Sumó en cancha poco más de 300 minutos y se quedó lejos del nivel esperado.

En síntesis: