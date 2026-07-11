Por qué no juega Bukayo Saka en Noruega vs. Inglaterra por los 4tos de final del Mundial 2026

Bukayo Saka representa ser una de las llamativas ausencias del duelo Noruega vs. Inglaterra. Veamos el motivo de esta situación que llevó a la determinación de Thomas Tuchel.

Noruega e Inglaterra tiene todo listo y preparado el encuentro de hoy por los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio Miami, pese a algunas complicaciones climáticas de último momento, es el escenario que recibirá a dos selecciones que quieren seguir firmes en la lucha por el título. Ahora, dentro de lo más llamativo de la jornada tenemos que mencionar la ausencia de Bukayo Saka.

A pesar de haber sido titular en el duelo frente a México en el Estadio Ciudad de México y mostrar un buen rendimiento que incluso fue clave para asistir a Jude Bellingham en el 1-0 parcial, el día de hoy deberá esperar por una oportunidad en el banco de los suplentes. Así es, el entrenador Thomas Tuchel optó por tenerlo como opción de recambio, lo cual indica que no existe ninguna lesión.

Fuente: Getty Images.

Frente a este escenario es que el comando técnico de Inglaterra decidió que Noni Madueke sea el extremo derecho titular, igual con la particularidad de que juegue con pie cambiado al ser zurdo natural. Lo particular de la situación es que ambos jugadores también compiten en el Arsenal, así que ahora en su selección pretenden aportar su granito de arena para cumplir con los objetivos grupales.

Alineaciones confirmadas de Noruega vs. Inglaterra por los 4tos de final del Mundial 2026

Noruega | Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem; David Moller Wolfe, Sander Berg, Patrick Berge, Martin Odegaard; Alexader Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra | Jordan Pickford; Ezri Konsa,John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Noni Madueke; Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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¿A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra en los 4tos de final del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra en los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DSports y Paramount+

Ecuador | DSports, Paramount+ y DGO

Colombia | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DGO, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, DSports y DGO

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DGO, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen

España | DAZN y Movistar+

DATOS CLAVES

Bukayo Saka será suplente por decisión técnica en el partido ante Noruega .

será suplente por decisión técnica en el partido ante . El extremo Noni Madueke fue elegido titular por el entrenador Thomas Tuchel.

fue elegido titular por el entrenador Noruega e Inglaterra juegan los cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Miami.