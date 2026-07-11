¿Juegan Erling Haaland vs Harry Kane? Las alineaciones de Noruega vs Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026

Se define otro semifinalista en el Mundial 2026 con una llave clave entre la Selección de Noruega contra la Selección de Inglaterra. Esta llave enfrenta a uno de los mejores equipos y candidatos a ganar la Copa del Mundo, contra la revelación del torneo, Noruega.
Noruega llega a los 4tos de final del Mundial 2026 después de eliminar a la Selección de Brasil en una de las llaves más impactantes del torneo. Los ‘Vikingos’ ya cumplieron con el rol de revelación y ahora van por otro candidato como Inglaterra.
Por otro lado, la Selección de Inglaterra viene teniendo un fantástico Mundial 2026, pero es el equipo que más ha viajado en la Copa y hace pocos días estuvo jugando contra México en la altura, donde selló su pase a 4tos tras un gran show de Bellingham.
La alineación de Noruega:
- Nyland
- Ryerson
- Ajer
- Heggem
- Moiler Woife
- Odegaard
- Berge
- Berg
- Sorloth
- Nusa
- Haaland
La alineación de Inglaterra:
- Pickford
- Spence
- Konsa
- Burn
- O’Reilly
- Anderson
- Mainoo
- Saka
- Bellingham
- Gordon
- Kane
Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Noruega vs. Inglaterra, según la Inteligencia Artificial
Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Inglaterra: TV y streaming
- México: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium
- Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Chile: DSports, DGO y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGO y Paramount+.
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
- Perú: DSports, DGO y Paramount+.
- Paraguay: GEN
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
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