Por qué la camiseta de Erling Haaland en Noruega dice “Braut Haaland” en el Mundial 2026

Erling Haaland es uno de los goleadores y figuras del Mundial 2026. Existe una particularidad muy especial en el nombre de su camiseta que a continuación revelaremos.

Para nadie es ninguna novedad que Erling Haaland representa ser una de las tremendas figuras del Mundial 2026. Ahora mismo viene disputando los cuartos de final con Noruega frente a Inglaterra y desde ya existe una llamativa razón que en su camiseta aparecer un nombre en particular. Así es, “Braut Haaland” es lo que se muestra en su selección a diferencia de lo que se ve a nivel de clubes.

Fuente: Getty Images.

Entonces surge la interrogante del motivo de esta situación que evidentemente tiene que ver con una determinación especial por parte del mismo Erling Haaland. Resulta que el goleador noruego optó por utilizar su nombre completo para homenajear y tener muy presente a su madre Gry Marita Braut, quien es una reconocida y destacada atleta noruega en la disciplina de heptatlón.

Fuente: Getty Images.

Y es que siempre hemos visto que Erling Haaland presenta este mismo nombre en los equipos en los que ha jugado. Ahora siendo el delantero estrella de Manchester City también sucede lo mismo y solo en Noruega es que decidió utilizar sus dos apellidos por la razón anteriormente mencionada. De todas maneras, es una decisión acertada por el nivel mostrado en el Mundial 2026.

El gran Mundial 2026 de Erling Haaland con Noruega

Con 25 años de edad, Erling Haaland disputa su primera Copa del Mundo con Noruega y vaya que el debut es realmente espectacular. Además de meterse a cuartos de final del campeonato luego de eliminar a Costa de Marfil y posterior a ello imponerse ante Brasil en un resultado realmente histórico, el goleador nórdico es uno de los máximos goleadores del certamen junto a otros cracks.

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Erling Haaland lleva 7 goles anotados en 6 partidos disputados con Noruega (contando el duelo de hoy ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026). Claramente, la actuación más importante del delantero fue frente a Brasil en octavos de final al anotar el doblete con el que su selección se quedó con la victoria dejando en el camino a uno de los candidatos al título.

DATOS CLAVES

Erling Haaland utiliza el nombre “ Braut Haaland ” en su camiseta con Noruega en honor a su madre.

utiliza el nombre “ ” en su camiseta con en honor a su madre. El delantero Erling Haaland tiene 25 años de edad en el Mundial 2026 .

tiene de edad en el . El atacante acumula 7 goles en 6 partidos jugados con Noruega.