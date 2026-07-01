Enner Valencia no va más en la Selección de Ecuador. Ahora Emelec aparece como una opción para ser su nuevo equipo.

Enner Valencia no va más en la Selección de Ecuador y su partido ante México fue el último que jugó con la camiseta de ‘La Tri’. El mismo jugador comentó que se había despedido del equipo nacional y que le dolió que todo terminara como terminó.

En zona mixta post eliminación ante México, Enner Valencia comentó que este era su “último partido con Ecuador“. El delantero se marcha del equipo nacional y no regresará para las siguientes Eliminatorias, Copa América y también el Mundial de 2030.

No obstante, también le consultaron por la chance de regresar a jugar con Emelec. Ante esa pregunta, el goleador respondió con silencio y con un gesto de qué en este momento, el club azul no es su prioridad. El delantero se marchó sin marcar un solo gol.

El delantero siempre ha mostrado su intención para jugar con Emelec en el final de su carrera, sin embargo, ahora mismo el delantero ecuatoriano no vería tampoco con buenos ojos un regreso. Esto por el clima tenso que se armó en torno a su nombre.

🚨🦸🇪🇨 "ESTE FUE MI ÚLTIMO PARTIDO".



Enner Valencia confirmó que se retira de la selección ecuatoriana de fútbol.



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Enner Valencia acabó el último Mundial de su carrera más debiendo que cumpliendo. El delantero ecuatoriano falló en varios momentos claves de todo el torneo y se erró goles que eran casi cantados en otros momentos. No anotó ni dio asistencias en este torneo.

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Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Enner Valencia jugó un total de 109 partidos entre todas las competencias. Marcando 49 goles y dando 15 asistencias. Es el máximo goleador en la historia de ‘La Tri’. Jugó un total de 3 copas del mundo con la camiseta tricolor.

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