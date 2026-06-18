Sebastián Beccacece toma sorpresiva decisión para el once de Ecuador ante Curazao

La Selección de Ecuador ya alista cambios para el once contra Curazao y revelan el primer nuevo elemento titular por decisión de Beccacece.

La Selección de Ecuador enfrenta el segundo partido del Mundial 2026 contra Curazao y tras la derrota y críticas contra Costa de Marfil, Sebastián Beccacece alista su primer cambio.

Según Mr. Offsider, Denil Castillo será titular contra Curazao, en reemplazo de Alan Franco. La idea del DT argentino es soltar con más libertad a Moisés Caicedo y Pedro Vite.

La lógica indica que si Denil Castillo y el mediocampo funciona, el volante de Midtjylland repita contra Alemania. Ecuador debe al menos empatar con Alemania para seguir con vida en los 16vos.

Otra de las dudas que tienen los hinchas es ver si Piero Hincapié repite titularidad y si lo hace como defensor central o vuelve a ser lateral. El ecuatoriano se lo vio superado por los extremos de Costa de Marfil.

El resto del once en teoría sería el mismo, aunque no se descarta un cambio de esquema pensando en Alemania. Ecuador está obligado a ganarle a Curazao para no quedar eliminado.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

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Denil Castillo – Midtjylland

En resumen