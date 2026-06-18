Sebastián Beccacece toma sorpresiva decisión para el once de Ecuador ante Curazao

La Selección de Ecuador enfrenta el segundo partido del Mundial 2026 contra Curazao y tras la derrota y críticas contra Costa de Marfil, Sebastián Beccacece alista su primer cambio.
Según Mr. Offsider, Denil Castillo será titular contra Curazao, en reemplazo de Alan Franco. La idea del DT argentino es soltar con más libertad a Moisés Caicedo y Pedro Vite.
La lógica indica que si Denil Castillo y el mediocampo funciona, el volante de Midtjylland repita contra Alemania. Ecuador debe al menos empatar con Alemania para seguir con vida en los 16vos.
Otra de las dudas que tienen los hinchas es ver si Piero Hincapié repite titularidad y si lo hace como defensor central o vuelve a ser lateral. El ecuatoriano se lo vio superado por los extremos de Costa de Marfil.
El resto del once en teoría sería el mismo, aunque no se descarta un cambio de esquema pensando en Alemania. Ecuador está obligado a ganarle a Curazao para no quedar eliminado.
Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador
Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.
Denil Castillo – Midtjylland
En resumen
- Sebastián Beccacece realizará una modificación táctica clave en el once de la Selección de Ecuador para enfrentar a Curazao: el ingreso de Denil Castillo en lugar de Alan Franco.
- El objetivo del estratega argentino con este cambio es otorgar mayor libertad de movimiento a Moisés Caicedo y Pedro Vite en la zona de gestación del mediocampo.
- Tras la derrota ante Costa de Marfil, la ‘Tri’ se encuentra bajo presión y obligada a ganar para mantenerse con opciones reales de clasificar a los 16vos de final antes de su duelo ante Alemania.