Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Estados Unidos y Bélgica miden fuerzas en el Estadio Seattle. Será el cierre de la jornada mundialista, así que ahora podrás revisar todos los detalles respecto al partido.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan el día de hoy en el Estadio Seattle en una de las últimas llaves de los octavos de final del Mundial 2026. Se viene un encuentro que en la previa promete diversas emociones por la necesidad de ambas selecciones, así que en la siguiente nota descubre los canales oficiales de transmisión y los horarios establecidos para que no te pierdas ningún detalle.

En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, no perdamos de vista que Estados Unidos logró imponerse 2-0 ante Bosnia y Herzegovina; mientras que Bélgica consiguió un verdadero triunfazo frente a Senegal por 3-2 al voltear el partido cuando en un momento estaban muy complicados en el resultado. Es así que ahora buscarán meterse a los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (07/07)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos| FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+

Ecuador | Telea,azonas, DGO, DSports, Paramount+

Colombia | Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Paramount+

Chile | Chilevisión, DSports, Paramount+

Venezuela | DSports, Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Trece, Unicanal

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos | Matt Turner; Antonee Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie, Timothy Weah; Tanner Tessmann, Johnny Cardoso, Christian Pulišić, Malik Tillman, Weston McKennie y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica | Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku. DT: Rudi Garcia.

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