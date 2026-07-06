Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan el día de hoy en el Estadio Seattle en una de las últimas llaves de los octavos de final del Mundial 2026. Se viene un encuentro que en la previa promete diversas emociones por la necesidad de ambas selecciones, así que en la siguiente nota descubre los canales oficiales de transmisión y los horarios establecidos para que no te pierdas ningún detalle.
En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, no perdamos de vista que Estados Unidos logró imponerse 2-0 ante Bosnia y Herzegovina; mientras que Bélgica consiguió un verdadero triunfazo frente a Senegal por 3-2 al voltear el partido cuando en un momento estaban muy complicados en el resultado. Es así que ahora buscarán meterse a los cuartos de final del Mundial 2026.
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?
- 17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 02:00 | España (07/07)
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- México | ViX
- Estados Unidos| FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+
- Ecuador | Telea,azonas, DGO, DSports, Paramount+
- Colombia | Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Paramount+
- Chile | Chilevisión, DSports, Paramount+
- Venezuela | DSports, Paramount+
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen, Trece, Unicanal
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026
Estados Unidos | Matt Turner; Antonee Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie, Timothy Weah; Tanner Tessmann, Johnny Cardoso, Christian Pulišić, Malik Tillman, Weston McKennie y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bélgica | Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku. DT: Rudi Garcia.
DATOS CLAVES
- Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán por octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Seattle.
- Bélgica llega tras vencer por 3-2 a Senegal en la ronda anterior.
- 19:00 horas es el horario oficial del partido para Perú, Colombia y Ecuador.