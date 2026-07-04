Si Francia gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 4tos de final del Mundial 2026

En caso de conseguir la victoria y avanzar a cuartos de final; Francia ya sabe quien será su rival.

Este sábado 4 de julio de 2026 jugarán en el Mundial 2026 uno de los máximos candidatos a ser campeón como Francia y una de las grandes sorpresas de todo el torneo; Paraguay. Ambos equipos ya saben quién será su rival en la siguiente fase si clasifican.

Francia viene con un ritmo aplastante en el Mundial 2026 y de momento parece que ha llegado a esta fase del torneo “sin despeinarse”. Una delantera comandada por Mbappé, Dembélé y Olise está arrastrando a sus rivales y buscarán el pase a cuartos.

Contra quién jugará Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 si vence a Paraguay

Si la Selección de Francia vence a Paraguay y se mete a los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo europeo jugará contra el Marruecos que venció a Canadá. El partido de esa fase se jugaría el próximo el jueves, 9 de julio de 2026, a las 15H00 en Boston.

Si Francia avanza a los cuartos de final y se vuelve a medir contra Marruecos, será otra parte de lo que fue la semifinal de Qatar 2022, donde los franceses vencieron a los africanos y se metieron a la final de ese torneo. Ahora nuevamente son candidatos a ganar este torneo.

¿A qué hora juegan Francia vs Paraguay por los 8vos de final del Mundial 2026?

Estos son los horarios para el partido de Francia vs Paraguay en el Mundial 2026:

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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