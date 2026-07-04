Si Marruecos gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 4tos de final del Mundial 2026

La Selección de Marruecos enfrentaría a este rival en cuartos de final si vence a Canadá en los 8vos del Mundial 2026.

Este sábado 4 de julio de 2026 la Selección de Marruecos enfrenta a uno de los anfitriones del Mundial 2026 como es la Selección de Canadá. Esta llave abre los 8vos de final y se define también el primer equipo clasificado a los cuartos de final.

Marruecos llega como un gran candidato a avanzar a los cuartos de final después de eliminar a Países Bajos en la anterior fase. Esa llave fue muy apretada, puesto que, el equipo africano acabó empatando el partido hasta el minuto 91′ y luego lo ganó en penales.

Contra quién jugará Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 si vence a Canadá

Si la Selección de Marruecos vence a Canadá y se mete a los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo africano jugará contra el ganador de la llave entre Francia y Paraguay. El partido de esa fase se jugaría el próximo el jueves, 9 de julio de 2026, a las 15H00 en Boston.

Marruecos venció a Países Bajos en penales. (Foto: GettyImages)

En caso de que Marruecos avance de ronda y por el otro lugar sea Francia el clasificado, se reeditará la semifinal del Mundial 2022, donde los franceses vencieron a los marroquíes, que en ese momento fueron la gran revelación de esa Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Canadá vs Marruecos por los 8vos de final del Mundial 2026?

Estos son los horarios para el primer partido de los 8vos del Mundial 2026:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.

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