Si Portugal gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 8vos de final del Mundial 2026

Portugal se medirá ante Croacia en los 16avos del Mundial 2026 y este sería su rival si avanza a octavos.

Este jueves 2 de julio de 2026 uno de los grandes candidatos a pelear por el Mundial 2026 vuelve a la cancha para enfrentar a Croacia en los 16avos de la Copa. Portugal saldrá a la cancha sabiendo ya contra quién jugaría en la siguiente fase.

La Selección de Portugal llega con varias dudas a este partido de los 16avos del Mundial 2026, puesto que, no tuvo la fase de grupos que se esperaba y apenas le pudo ganar a Uzbekistán. Terminó como segunda de grupo por detrás de la Selección Colombia.

Contra quién jugará Portugal en octavos de final del Mundial 2026 si vence a Croacia

Si la Selección de Portugal vence a los croatas, el equipo de Cristiano Ronaldo se medirá a España en los 8vos de final. Esa llave se jugará próximo lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas. España ya clasificó tras vencer a Austria en los 16avos.

La gran mayoría de los aficionados esperan que la llave de los 8vos de final sea Portugal contra España, puesto que, esto significaría ver un clásico de Europa y también una revancha de lo que fue la última final de la Nations League que ganó Portugal.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (03/07)

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