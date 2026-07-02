Si Portugal gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 8vos de final del Mundial 2026

Este jueves 2 de julio de 2026 uno de los grandes candidatos a pelear por el Mundial 2026 vuelve a la cancha para enfrentar a Croacia en los 16avos de la Copa. Portugal saldrá a la cancha sabiendo ya contra quién jugaría en la siguiente fase.
La Selección de Portugal llega con varias dudas a este partido de los 16avos del Mundial 2026, puesto que, no tuvo la fase de grupos que se esperaba y apenas le pudo ganar a Uzbekistán. Terminó como segunda de grupo por detrás de la Selección Colombia.
Contra quién jugará Portugal en octavos de final del Mundial 2026 si vence a Croacia
Si la Selección de Portugal vence a los croatas, el equipo de Cristiano Ronaldo se medirá a España en los 8vos de final. Esa llave se jugará próximo lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas. España ya clasificó tras vencer a Austria en los 16avos.
La gran mayoría de los aficionados esperan que la llave de los 8vos de final sea Portugal contra España, puesto que, esto significaría ver un clásico de Europa y también una revancha de lo que fue la última final de la Nations League que ganó Portugal.
¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?
Por qué no juegan Joao Félix y Bernardo Silva en el Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026
- 16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:00 | España (03/07)
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En síntesis:
- Si la Selección de Portugal derrota a Croacia en los 16avos de final, se enfrentará a España en la ronda de octavos de final del Mundial 2026.
- El combinado español ya aseguró su boleto a la siguiente fase tras vencer a su similar de Austria en el encuentro previo de la jornada.
- El potencial duelo ibérico se disputaría el próximo lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.