Por qué no juegan Joao Félix y Bernardo Silva en el Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026

Portugal y Croacia confirmaron sus alineaciones para el duelo de hoy en el Estadio Toronto. Las ausencias de Joao Félix y Bernardo Silva sorprenden, así que ahora veremos las razones del caso.

Portugal y Croacia tienen prácticamente todo listo para dar inicio al gran partido de la jornada en el Mundial 2026. Solo una selección será capaz de inscribir su nombre en la siguiente ronda del campeonato y en la previa sorprenden en demasía las ausencias de dos jugadores que son claves en el equipo luso. Estamos hablando de nombres como los de Joao Félix y Bernardo Silva.

Si bien Portugal aún no ha sido capaz de evidenciar su mejor versión ya que las expectativas son realmente altas por la cantidad de buenos jugadores y variantes que tiene en su plantilla, el encuentro de esta noche ante Croacia es una oportunidad clave para demostrar que son candidatos al título. Ahora, con la ausencia de Joao Félix y Bernardo Silva es que buscan algo diferente.

Fuente: Getty Images.

Resulta que el entrenador Roberto Martínez pretende darle otro aire a la creación ofensiva de Portugal y por ello es que Joao Félix y Bernardo Silva no serán parte del equipo titular. Eso sí, no están lesionados ni nada por el estilo, así que esperarán su oportunidad en el banco de los suplentes. Veremos cómo saldrá esta jugada en un contexto determinante para las aspiraciones de los lusos.

Alineaciones confirmadas de Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026

Portugal | Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia | Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Sucic, Luka Modric, Martin Baturina; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

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¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (03/07)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Ecuador | DSports, Teleamazonas, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Venezuela | DSports, DGO, Televen e Inter

España | DAZN y Movistar Plus

Argentina | Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

DATOS CLAVES

Portugal vs. Croacia disputarán hoy los 16vos de final del Mundial 2026 .

disputarán hoy los 16vos de final del . João Félix y Bernardo Silva serán suplentes por decisión del entrenador Roberto Martínez .

serán suplentes por decisión del entrenador . Cristiano Ronaldo arrancará como titular en la alineación confirmada de Portugal.