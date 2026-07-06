Solo Inglaterra ha recorrido más kilómetros que la Selección Colombia en el Mundial 2026

No es ni mucho menos la Copa del Mundo más amable para los aficionados o delegaciones presentes en Norteamérica. La Selección de Colombia se prepara para su encuentro ante Suiza en la ciudad de Vancouver con datos que preocupan al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Hasta la fecha, solamente Inglaterra, de los combinados que continúan con vida en el certamen, ha tenido que recorrer más kilómetros para disputar sus partidos. Atentos.

Tras la victoria de Inglaterra ante México, los dirigidos por Thomas Tuchel habrán recorrido 16.920 km a lo largo de toda esta edición de la Copa del Mundo. Una marca que, para sorpresa de muchos, no es líder en este sector debido a los 17.700 km recorridos por Paraguay hasta la fecha. Los de Gustavo Alfaro ya se encuentran fuera del certamen y es ahí donde surge Colombia como la segunda de la tabla actual.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo acumularán, cuando aterricen en Vancouver, un total de 12.860 km recorridos en toda la Copa del Mundo. La hoja de ruta ni mucho menos ha sido amable, con compromisos que empezaron en Guadalajara y Ciudad de México antes de poner rumbo a Miami. Tras ello, hubo que viajar hacia el centro del territorio estadounidense por la ciudad de Kansas. El cuadro ha querido que, tras medirse a la Selección de Ghana, se tenga como premio el hecho de jugar lo más al noroeste posible y en territorio canadiense.

Para Colombia se trata de un reto en todos los sentidos a nivel físico. Los desplazamientos en avión por todo el territorio norteamericano no tienen ni mucho menos la corta duración de los viajes en Europa. No es algo a lo que el futbolista de élite promedio se encuentre acostumbrado, y mucho menos en plena tensión competitiva por la disputa de una Copa del Mundo. Por supuesto que Colombia e Inglaterra no son las únicas que lo sufren, pero de las que todavía tienen posibilidades de seguir avanzando en la Copa del Mundo, nadie las supera ahora mismo.

Vancouver, próxima parada para una Colombia llena de kilómetros: GETTY

Por detrás de los cafeteros aparecen selecciones como España con 10.593 km recorridos hasta la fecha. Canadá se despidió del certamen con 7.314, mientras la Selección de Portugal suma de momento un total de 6.043 km recorridos. Colombia empieza a medirse no solo con rivales de cada vez mayor envergadura, sino por encima de todo a una serie de desplazamientos que ni mucho menos harán amable el futuro de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Si se derrota a los suizos, el premio es nuevamente un viaje de varias horas rumbo a Atlanta.

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El virus que preocupa en la Selección Colombia

Tanto el entrenador de la selección como el propio James Rodríguez lo reconocieron. Los jugadores de Colombia han tenido que atravesar diferentes procesos gripales a lo largo de las últimas jornadas. Las altas temperaturas y el uso de aire acondicionado para apaciguar el día a día son una mezcla peligrosa para un deportista de élite en el contexto en el cual se encuentra ahora mismo.

“Hubo varios con estados gripales y estuvimos previendo que pudieran tener un desgaste mayor”, reconocía el propio capitán de los cafeteros tras el encuentro frente a los africanos. No nos olvidemos que James Rodríguez tuvo que abandonar el césped sobre el minuto cuarenta y cinco. Lorenzo espera que sus hombres terminen de recuperarse para el choque frente a Suiza.

Datos claves

El técnico Néstor Lorenzo prepara el partido de la selección colombiana en Vancouver.

prepara el partido de la selección colombiana en Vancouver. La Selección Colombia acumulará 10860 kilómetros recorridos durante esta Copa del Mundo.

acumulará 10860 kilómetros recorridos durante esta Copa del Mundo. La Inglaterra de Tomás Tuchel lidera a los equipos activos con 16920 kilómetros.