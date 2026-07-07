Atención Lorenzo: Los jugadores de Colombia que podrían perderse los cuartos de final del Mundial

La Selección de Colombia tiene que cuidar que dos de sus jugadores no sean amonestados contra Suiza o se perderán los 4tos del Mundial.

La Selección Colombia se juega su continuidad en el Mundial 2026 contra Suiza, encuentro que tendrá a los de Néstor Lorenzo dándolo todo para meterse a 4tos de final, sin embargo hay dos jugadores que tendrán que cuidar de no excederse.

Santiago Arias y Richard Ríos serían baja contra Argentina si es que reciben una tarjeta amarilla contra Suiza. Ambos fueron amonestados por Ghana y en caso de recibir otra tarjeta, tendrán una fecha de suspensión.

Ambos son suplentes para Lorenzo pero ambos han tenido minutos, Santiago Arias es alternante de Daniel Muñoz mientras que Richard Ríos es alternante de Gustavo Puerta.

Argentina y Colombia se enfrentaron no solo en Eliminatorias si no que definieron al campeón de la Copa América 2024, con los cafeteros en busca de revancha.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra la Selección de Suiza?

El partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza se jugará este martes, 7 de julio de 2026. El encuentro comenzará desde las 15H00 (CO). El ganador de esta llave va contra el ganador de la serie que protagonicen Argentina contra Egipto.

Richard Ríos tiene muchas chances de jugar contra Suiza. Foto: Getty

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En resumen