Suiza vs. Colombia: Sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Todo listo para que la Selección Colombia y enfrente a la Selección Suiza en el cierre de los octavos de final del Mundial 2026. La Tricolor llega fortalecida tras superar con autoridad a Ghana en la ronda anterior, mientras que el conjunto helvético dejó en el camino a Argelia para instalarse entre los 16 mejores del campeonato.
Con un cupo entre los ocho mejores del Mundial en juego, ambas selecciones prometen un duelo de alto calibre en Vancouver. El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con Argentina, que durante esta jornada derrotó agónicamente a Egipto en Atlanta.
ZAPOPAN, MEXICO – JUNE 23: Colombia players pose for a team photograph before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)