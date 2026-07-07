Suiza vs. Colombia: Sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Bienvenidos al relato minuto a minuto del último cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia. Én Vancouver, la Tricolor va en busca de una histórica clasificación a la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

La alineación de la selección de Suiza está conformada por Gregor Kobel (1) en la portería, Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5) y Ricardo Rodriguez (13) en defensa; Denis Zakaria (6), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Ardon Jashari (14) y Fabian Rieder (22) en mediocampo; Breel Embolo (7) y Dan Ndoye (11) en ataque.

Ambas selecciones están en el campo de juego del Vancouver Stadium para realizar el trabajo en calor.

Sigue el relato minuto a minuto EN VIVO el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia.

Todo listo para que la Selección Colombia y enfrente a la Selección Suiza en el cierre de los octavos de final del Mundial 2026. La Tricolor llega fortalecida tras superar con autoridad a Ghana en la ronda anterior, mientras que el conjunto helvético dejó en el camino a Argelia para instalarse entre los 16 mejores del campeonato.

Con un cupo entre los ocho mejores del Mundial en juego, ambas selecciones prometen un duelo de alto calibre en Vancouver. El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con Argentina, que durante esta jornada derrotó agónicamente a Egipto en Atlanta.

ZAPOPAN, MEXICO – JUNE 23: Colombia players pose for a team photograph before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

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