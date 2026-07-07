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Mundial 2026

Suiza vs. Colombia: Sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Sigue el relato minuto a minuto EN VIVO el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia.

¡Ambientazo en el BC Place!

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Colombia fans cheer in the stands before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by David Ramos/Getty Images)

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Colombia fans cheer in the stands before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by David Ramos/Getty Images)

¡Trabajo precompetitivo!

Ambas selecciones están en el campo de juego del Vancouver Stadium para realizar el trabajo en calor.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia

  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
  • Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Formación de Suiza

La alineación de la selección de Suiza está conformada por Gregor Kobel (1) en la portería, Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5) y Ricardo Rodriguez (13) en defensa; Denis Zakaria (6), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Ardon Jashari (14) y Fabian Rieder (22) en mediocampo; Breel Embolo (7) y Dan Ndoye (11) en ataque.

¡Formación de Colombia!

El once de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez

A qué hora juegan Colombia vs. Suiza

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 14:00 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16h00
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17h00 horas.

Arrancamos la previa de Suiza vs. Colombia

Bienvenidos al relato minuto a minuto del último cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia. Én Vancouver, la Tricolor va en busca de una histórica clasificación a la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

¡Suiza y Colombia cara a cara por octavos de final del Mundial 2026!
© Getty Images¡Suiza y Colombia cara a cara por octavos de final del Mundial 2026!

Todo listo para que la Selección Colombia y enfrente a la Selección Suiza en el cierre de los octavos de final del Mundial 2026. La Tricolor llega fortalecida tras superar con autoridad a Ghana en la ronda anterior, mientras que el conjunto helvético dejó en el camino a Argelia para instalarse entre los 16 mejores del campeonato.

Con un cupo entre los ocho mejores del Mundial en juego, ambas selecciones prometen un duelo de alto calibre en Vancouver. El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con Argentina, que durante esta jornada derrotó agónicamente a Egipto en Atlanta.

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ZAPOPAN, MEXICO – JUNE 23: Colombia players pose for a team photograph before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

ZAPOPAN, MEXICO – JUNE 23: Colombia players pose for a team photograph before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

Sigue EN VIVO Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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