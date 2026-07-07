No juega ante la Selección Colombia: Suiza se queda sin Manzambi para el partido de octavos del Mundial 2026

Johan Manzambi, gran revelación de Suiza, se pierde el partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra Colombia.

Noticia de última hora en una Selección de Suiza que se queda sin su gran figura ante Colombia. Diferentes medios de comunicación confirman que Johan Manzambi no podrá saltar al césped del estadio de Vancouver esta noche ante los cafeteros. Los peores pronósticos de Murat Yakin se cumplen.

Portales como Sky, GOAL y Blick no dudan: Johan Manzambi se pierde el partido con Colombia. El volante de Friburgo se habría lesionado solo la rodilla en el entrenamiento de ayer y, si bien su presencia no estaba descartada, la resonancia magnética que se le practicó en la concentración helvética terminó de confirmar todo. No se sabe ni siquiera si podrá jugar en cuartos de final si es que hay victoria ante los cafeteros de Néstor Lorenzo.

“Él y Vargas tuvieron que abandonar la sesión de entrenamiento antes de tiempo. Si no llegan a jugar mañana va a ser una pérdida muy grande. Puede ser un problema enorme para nosotros… Veremos qué pasa esta tarde, porque se someterán a algunos exámenes médicos, pero así es el fútbol”, comentaba ayer en rueda de prensa el seleccionador Yakin. Se queda sin una pieza vital en el centro del campo para los octavos del Mundial.

El DT de los europeos ya había avisado que no usaría a nadie que no estuviera al 100%. Para Yakin el duelo con Colombia supondrá el más intenso que tengan que vivir sus hombres en esta Copa del Mundo; se queda sin un volante que, con la 9 en la espalda, ha sido el goleador de los suizos en esta edición del certamen.

La lesión de Manzambi, en el último entrenamiento de Suiza: GETTY

“Sabemos que estos jugadores son importantes, sin embargo, necesitan estar listos al 100 % y no nos ayuda tener a un jugador lesionado en la cancha mañana. Podría ser posible que tengamos que meter a otros jugadores”, más reflexiones de un Yakin que veremos si puede recuperar a Johan Manzambi para lo que queda de Mundial en caso de victoria esta noche.

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Manzambi, la gran revelación del Mundial 2026

Para que nos hagamos una idea de lo que pierde Suiza, a lo largo de los últimos 60 años solo Thomas Müller había sumado los tres goles y dos asistencias de Johan Manzambi antes de tener 21 años. Todo esto en un contexto de Copa del Mundo y donde, a diferencia del alemán, repetimos que en el caso del suizo hablamos de un volante.

Mientras espera por su recuperación, Johan Manzambi se acerca a la Premier League de Inglaterra. El volante tiene un preacuerdo con Newcastle para el pago de 60 millones de euros al Friburgo de la primera división de Alemania. Suiza pierde un baluarte clave de cara a la batalla que le espera por delante ante Colombia en Canadá.

Datos claves

El volante Johan Manzambi quedó descartado por una lesión de rodilla ante la Selección Colombia.

quedó descartado por una lesión de rodilla ante la Selección Colombia. El jugador del Friburgo registra tres goles y dos asistencias en la Copa del Mundo.

y dos asistencias en la Copa del Mundo. El club Newcastle posee un preacuerdo de 60 millones de euros por el futbolista helvético.