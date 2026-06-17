20 palabras: El primer mensaje de Cristiano Ronaldo tras el empate con Congo que celebra Colombia

Conoce la inesperada reacción de Cristiano Ronaldo tras el sorpresivo tropiezo de Portugal que desató la alegría del pueblo colombiano.

El Grupo K del Mundial 2026 puso primera marcha y no hubo tiempo para esperar una sorpresa. En el primer partido, Portugal no le pudo ganar a República Democrática del Congo y Cristiano Ronaldo no dudó en salir hablar del empate que celebra la Selección Colombia. Con Uzbekistán son los otros dos integrantes del grupo.

A prori, Portugal llegaba como el favorito del Grupo K al ser la quinta selección con mejor Ranking FIFA del mundo. Sin embargo, y a pesar de que empezaron ganando al minuto seis del primer tiempo con un gol de João Neves, no pudieron pasar del empate.

Cuando parecía que el descanso del medio tiempo llegaba con la victoria parcial 1-0 de Portugal, Yoane Wissa apareció de cabeza, y puso el 1-1 al quinto minuto de adición de la primera etapa. Con más ganas que juego, el equipo luso intentó la victoria, pero terminó con un empate que celebró toda Colombia. La ‘Tricolor’ podría sacar ventaja en vísperas de terminar de primera en el Grupo K.

El primer mensaje de Cristiano tras el empate que celebra Colombia

Diogo Costa y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

“No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y concéntrate en el próximo juego”, publicó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram luego del empate 1-1 entre Portugal y RD Congo. CR7 terminó con una calificación de 6.1 puntos, según el portal ‘Sofa Score’.

Post de Cristiano tras el 1-1 con Congo. (Foto: Instagram / @cristiano)

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El rival de Portugal en la segunda fecha del Grupo K no es Colombia

El duelo ante la Selección Colombia tendrá que esperar hasta el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. El siguiente rival de Portugal y Cristiano en el Grupo K del Mundial 2026 será Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12:00 P.M.

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