Tras el 1-1 con Portugal, el DT de Congo le dejó claro a Colombia lo que le espera: “Seguiremos intentando”

Descubre la contundente advertencia que el DT de RD Congo le envió a la Selección Colombia tras su sorpresivo empate 1-1 frente a Portugal.

El segundo resultado sorpresa del Mundial 2026 ante uno de los favoritos después del empate entre Cabo Verde y España. República Democrática del Congo no solo le empató a Portugal, Sébastien Desabre, entrenador del seleccionado africano, le dejó claro a Colombia lo que le espera en la segunda fecha del Grupo K.

Gol de Portugal al minuto 6 del primer tiempo y todo estaba listo para una goleada por parte de Cristiano Ronaldo y compañía. ¿O no? RD Congo se animó, empezó a adelantar líneas y en un cabezazo de Yoane Wissa sorprendió al mundo entero.

República Democrática del Congo supo aguantar por más de 45 minutos el resultado, sacó el empate 1-1, y en vísperas del segundo partido en el Grupo K contra la Selección Colombia, el entrenador Sébastien Desabre empezó a marcar territorio.

“Seguiremos intentando”: El DT de Congo advirtió a Colombia

Sébastien Desabre y Cedric Bakambu. (Foto: Getty Images)

“Nos hemos ganado el empate. Hemos empezado nuestro torneo y ahora nos centramos en los dos próximos partidos, donde seguiremos intentando sumar más puntos. Mantenemos la humildad porque hoy ha sido un día muy difícil”, afirmó el DT de RD Congo luego del empate 1-1 con la Selección de Portugal.

Este es el salario millonarios del entrenador de RD Congo en el Mundial 2026

No alcanza ni al millón de dólares… Luego del buen rendimiento ante un candidato a ganar el Mundial como lo es Portugal, causó gran curiosidad que el técnico Sébastien Desabre tenga un salario de 691.000 dólares al año, según el portal ‘Footyroom’.

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En síntesis