Todas las camisetas que FIFA prohibió en los Mundiales por mensajes políticos, falta de mangas y pedidos internacionales

No es la primera vez que ocurre, pero sí es una de las más climáticas. La FIFA comunicó a lo largo de las últimas horas que Haití debería modificar su camiseta de cara a la edición de la Copa del Mundo que se viene por Norteamérica. El motivo no es otro que la presencia de diferentes mensajes políticos y bélicos que el gran ente entiende que no tienen lugar en el gran torneo. Hay varios precedentes.

Vayamos primero a la información. La camiseta de Haití, diseñada por la marca colombiana Saeta, cuenta con una representación de lo que la FIFA entiende como un levantamiento en su parte inferior. En ella se ve a diferentes ciudadanos del país levantando una bandera con los colores de la nación en lo que podría traducirse como un homenaje a la Batalla de Vertières de 1803. Una fecha clave de cara a entender la independencia de Haití. El comunicado de Zúrich por dicho hecho pronto tendrá respuesta.

Pero como decimos, ni mucho menos se trata de la primera vez donde esto ocurre. La FIFA entiende que sus camisetas no pueden contar con ningún mensaje político. También que se deben respetar los diseños unánimes de cualquier indumentaria de la Copa del Mundo. La mayor polémica a corto plazo ocurrió en Qatar 2022, cuando la Federación de Dinamarca pretendía utilizar indumentarias en el entrenamiento bajo el lema de “Human Rights for All” (Derechos humanos para todos). Fue vetada.

Recuerden lo ocurrido con Camerún de cara a Corea y Japón 2002. La por entonces vigente campeona de la Copa Africana llegó con una innovadora equipación sin mangas. En aquel entonces, Puma era el responsable de un diseño que pretendía romper con todo el paradigma del mundo de las camisetas de fútbol. La FIFA le negó la posibilidad al equipo africano de utilizarla, argumentando que incumplía con los parámetros de diseño unánime de sus indumentarias. Incluso hubo amenazas de sanciones y finalmente dicha piel no vio la luz durante el torneo.

Haití, úlltima camiseta en ser prohibida en el Mundial: GETTY

Dinamarca es la que más veces se ha enfrentado a la FIFA por esto. Para la edición de México 1986, la marca Hummel creó una camiseta mítica donde se juntaban dos mitades con líneas verticales rojas y blancas. Para la FIFA se trataba de un patrón que combinaba de manera perfecta con el objetivo de exponer los logos comerciales del responsable de crear dicha indumentaria. En poco menos de 24 horas, la nación nórdica tuvo que modificar dicho diseño para reducir la visibilidad de la marca.

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Le pasó hasta a campeonas del Mundo

La camiseta visitante de Inglaterra durante el Mundial del 2002 también aparece en el recuento general. Hablamos de un diseño lleno de tonalidades grisáceas que desde el máximo ente del fútbol mundial entendieron que podía confundir a los jugadores con el árbitro presente en cada duelo de los Tres Leones. Umbro también tuvo que regular en esta ocasión.

Dicho hecho generó que Inglaterra jugase el certamen con una indumentaria alternativa más tradicional. Una donde el color rojo se hacía presente y donde Inglaterra la terminaría utilizando, por ejemplo, en el encuentro frente a Argentina. No es la primera ni la última vez, seguramente, que la FIFA pide cambios en las pieles de su máximo torneo.

Datos claves

La FIFA prohibió la camiseta de Haití para el Mundial por contener mensajes políticos.

prohibió la camiseta de para el Mundial por contener mensajes políticos. El diseño vetado de Haití fue confeccionado por la marca colombiana Saeta .

fue confeccionado por la marca colombiana . La marca Puma diseñó una camiseta sin mangas para Camerún en 2002 que fue rechazada.