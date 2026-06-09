La selección que eliminó a Messi y Cristiano Ronaldo en cada Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su sexta edición de la Copa del Mundo. Lo harán en un contexto donde el argentino llega como vigente campeón y donde el portugués intentará quedarse con el único título que le falta. Salvo Qatar 2022, siempre hubo verdugos alrededor de los dos mejores jugadores de nuestra generación en el gran torneo de la FIFA. Estas selecciones fueron las que los eliminaron desde Alemania 2006.

En aquella edición, Messi se iría en cuartos de final tras la derrota de Argentina frente a Alemania en penaltis. Portugal sufriría un destino similar en semifinales gracias al lanzamiento desde los once pasos de Zinedine Zidane en el Allianz Arena de Múnich. Era la primera edición que ambos futbolistas disputaban y antes de que terminaran marcando por completo a una generación de amantes de este deporte.

Sudáfrica 2010 fue un golpe duro para ambos. Messi y Argentina caían nuevamente ante Alemania, goleados en los cuartos de final por cuatro a cero. Cristiano Ronaldo terminaría siendo vencido por una España que en octavos de final, gracias al gol de David Villa, empezaba a marcar el camino que terminaría dando el título en Johannesburgo semanas más tarde. Algo le seguía faltando a dos proyectos que ya contaban con los dos mejores jugadores del planeta.

Por Brasil 2014, Messi estuvo a un paso de coronarse campeón. Nuevamente Alemania, pero esta vez durante la final del certamen, terminaría evitando que Argentina levantase el título. La Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras tanto, sufriría su peor participación en Mundiales en varias décadas con una eliminación en la fase de grupos, donde no pudo imponerse entre combinados de la talla de Ghana, Estados Unidos o Alemania.

Qatar 2022, único Mundial donde Messi o CR7 no fueron eliminados: GETTY

Rusia 2018 dejó a ambos por fuera en los octavos de final. Uruguay fue el verdugo de Portugal mientras Argentina caía en el partido del campeonato frente a Francia por 4-3. Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi se iban del certamen con la sensación de haber perdido su última gran oportunidad de levantar el título. Cuatro años y medio más tarde, como todos sabemos, el argentino terminaría levantando la corona en Qatar 2022. CR7 se fue de dicho Mundial en los cuartos de final y tras la sorpresiva derrota por uno a cero frente a Marruecos.

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¿Cuándo pueden cruzarse Messi y CR7 en el Mundial 2026?

La final del 19 de julio no es la única opción. Podríamos tener un enfrentamiento entre ambos el día tres de julio por los dieciseisavos de final, si es que Portugal termina líder de su zona y Argentina clasifica como una de las mejores terceras. Si ambos culminan la fase de grupos como segundos de su zona, el siguiente escenario plasmado aparece por el choque de octavos de final en Dallas el día seis de julio.

Un partido de cuartos de final es el escenario más probable en la previa. Tanto Argentina como Portugal llegarían a dicho compromiso si quedan como primeros de su zona de grupos y avanzan las dos primeras rondas de eliminación directa. Podríamos tener en ese escenario el último gran partido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por los Mundiales. Uno se sumaría a los verdugos del otro en ese contexto.

Datos claves

Alemania eliminó a la Argentina de Lionel Messi en tres ediciones distintas de los Mundiales.

eliminó a la Argentina de Lionel Messi en tres ediciones distintas de los Mundiales. La selección de España venció a Portugal con un gol de David Villa en 2010.

venció a Portugal con un gol de David Villa en 2010. El combinado de Marruecos derrotó al Portugal de Cristiano Ronaldo en los cuartos de 2022.