Lectura de labios tras el gesto que se hizo viral de Messi: qué se dijeron con Bellingham

Messi y Bellingham vivieron uno de los momentos más calientes de las semifinales. Una lectura de labios desvela todo.

Jude Bellingham y Lionel Messi vivieron uno de los duelos más importantes del choque entre Argentina e Inglaterra. Diferentes cambios de opinión entre los jugadores de Real Madrid e Inter Miami fueron captados por las cámaras en Atlanta. Las lecturas de labios de diferentes cuentas en redes sociales aclaran todo.

“La mía es falta… La primera mía es falta”, empezaba Messi mientras Bellingham protestaba ante el árbitro y el jugador inglés respondía de manera tajante: “Muy mal… Tú qué falta ves… Muy mal… No hay falta, no hay falta” La tensión crecía en un estadio de Atlanta donde se vivió uno de los partidos más especiales de este Mundial.

“Lionel te golpea en la cabeza…”, seguía un Bellingham enojado con las palabras de Messi. Este no dudaba en su respuesta: “La primera tiene que ser a favor nuestro… ¿Qué miras?… Ah bien…”. Más extractos de una charla que se hizo viral en redes sociales y que, gracias a diferentes cuentas especializadas en lectura de labios, podemos descifrar a gran escala.

Tras el final del encuentro, Bellingham fue consultado por la situación. No negó que hubo tensión en el césped, más sí que esta no fuera simplemente un lance más del juego. Para ambos jugadores había una final de la Copa del Mundo en juego, pero todo queda dentro de la cancha. Argentina se llevó la victoria en una remontada para la historia de dicha rivalidad.

“Hubo cero problemas con Messi. Estábamos hablando de un tiro con fricción, en realidad no hubo nada malo en absoluto. Estoy seguro de que todos harán su trabajo y lo exagerarán, pero para mí no hubo nada”, comentaba el volante del Real Madrid tras una jornada caliente y donde los ingleses quedaron nuevamente a la espera de su primera final en casi 60 años.

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Así se juegan los últimos dos partidos del Mundial

Todo ha quedado dispuesto para que el día sábado Francia e Inglaterra se midan en el partido por el tercer puesto. Una batalla de estilos, donde veremos tanto a Kylian Mbappé como a Harry Kane luchar por intentar acercarse a Lionel Messi como el líder de la tabla en este momento si tenemos en cuenta las asistencias. El plato fuerte antes de que llegue el día más importante del certamen.

Para el domingo, la ecuación es clara y habla de una pasión ante España y Argentina. La finalísima se traslada a la definición de la Copa del Mundo, con los actuales campeones de la Eurocopa de naciones como de la Copa América. Quien salga vencedor supondrá la primera nación campeona del siglo XXI en cuanto a la Copa Mundial de Selecciones de la FIFA masculina se refiere.

Datos claves

Lionel Messi y Jude Bellingham discutieron por una supuesta falta en la semifinal.

y Jude Bellingham discutieron por una supuesta falta en la semifinal. Jude Bellingham desmintió tener problemas con Messi y calificó el cruce de simple fricción.

desmintió tener problemas con Messi y calificó el cruce de simple fricción. Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer puesto del Mundial este sábado.