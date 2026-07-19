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Mundial 2026

Tras la victoria de España ante Argentina: así quedó ranking de los ganadores del Mundial

Así quedó el ranking de los ganadores de la Copa del Mundo, tras la final entre España y Argentina.

Así quedó el ranking de los ganadores del Mundial
© GettyImagesAsí quedó el ranking de los ganadores del Mundial

España se coronó campeón del mundo después de una final muy complicada contra Argentina. La ‘Roja’ fue el mejor equipo en esta Copa del Mundo y aunque tuvo que sufrir hasta el tiempo extra, los españoles ahora son los nuevos monarcas del fútbol.

¿Cómo quedó el ranking de los ganadores del Mundial?

Tras esta histórica final, así quedó la lista de todos los campeones del mundo en la historia:

  • Brasil (5 títulos)
  • Alemania (4 títulos)
  • Italia (4 títulos)
  • Argentina (3 títulos)
  • Francia (2 títulos)
  • Uruguay (2 títulos)
  • España (2 títulos)
  • Inglaterra (1 título)
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Con esta victoria, la Selección de España llega a los dos campeonatos del mundo y supera a Inglaterra. Además, ‘La Roja’ iguala los campeonatos de Uruguay y Francia. Los de Luis De La Fuente fueron el mejor equipo en todo el torneo y son los justos campeones.

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La Selección de España se convirtió en campeona del mundo y se llevó un premio económico de 50 millones. ‘La Roja’ también se adueña del puesto número 1 del ranking de la FIFA.

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¿Es España el justo campeón del mundo?

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En síntesis:

  • España se coronó campeón del mundo tras vencer a Argentina en la final.
  • La Selección de España ganó un premio económico de 50 millones por el campeonato.
  • El ranking histórico de campeones ubica ahora a España con 2 títulos mundiales.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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