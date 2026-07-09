Jeison Medina se va de Liga de Quito y llegará a este grande de Colombia. El delantero no tenía minutos con Nunes.

Jeison Medina había perdido todo el protagonismo con Liga de Quito y ahora el delantero colombiano se va a probar suerte en otro equipo. El nueve ya no tenía espacio con Nunes y ahora finalmente acordó su salida del ‘Rey de Copas’, donde llegó en 2025.

Nunes nunca terminó de convencer a la hinchada de Liga de Quito y ahora finalmente el delantero colombiano se va y deja un espacio libre en el club. Los ‘Albos’ se tendrán que mover rápido en el mercado de fichajes para cerrar a un nuevo ‘Killer’.

De acuerdo a la revelación de Oscar Portilla, Liga de Quito llegó a un acuerdo con DIM para ceder a Jeison Medina. El colombiano tenía todavía un contrato de 3 años en el ‘Rey de Copas’ y ahora se llegó a un acuerdo con el DIM para este movimiento.

Medina estuvo un año en Liga de Quito, llegó procedente de Independiente del Valle y en el segundo semestre de 2025 fue titular y destacó en varias ocasiones. No obstante, la llegada de Deyverson en este año lo dejó sin oportunidades en el club.

Medina llegó a Liga de Quito en 2025. (Foto: GettyImages)

En Colombia el nombre de Medina venía sonando desde hace varias semanas. El delantero estuvo cerca de llegar a Atlético Nacional a Junior y así a otros equipos. Hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con el DIM y el goleador podrá volver a su país.

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Los números de Jeison Medina en Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, Jeison Medina ha jugado un total de 49 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 2 asistencias. En cancha ya sumó más de 2.400 minutos; se va marcando uno de los goles más recordados en el club que fue el tanto contra Sao Paulo en Copa Libertadores.

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