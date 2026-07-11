¡Oficial! Ahora en Ecuador los niños se llaman Erling Haaland

Haaland es la gran estrella del Mundial 2026 y ahora hasta los recién nacidos en Ecuador llevan su nombre.

Haaland es la estrella del Mundial 2026 y con sus dos goles ante Brasil, el potente delantero se ganó las luces de todo el mundo del fútbol. No obstante, este gran nivel en la Copa del Mundo también causó que su nombre se replique en niños que recién nacieron en Ecuador.

La sociedad ecuatoriana es muy particular en estos casos y se ha ganado una fama por ponerle a los recién nacidos nombres de figuras que destacan a nivel mundial en el fútbol. Ahora el turno fue para el goleador noruego del Manchester City, Erling Haaland.

De acuerdo a la información de El Comercio y del Registro Civil, en Ecuador ya hay 7 niños llamados Erling Haaland. Mientras que otras 447 personas se llaman ya Erling. Con esto se entiende el gran fenómeno que ha causado el goleador en este torneo.

Haaland es uno de los goleadores del Mundial y es que esta apenas es su primera Copa del Mundo. El delantero lleva ya 7 tantos y está a 1 solo tanto de otros goleadores como Mbappé o Messi, que llevan ya 8 goles en esta edición de la Copa del Mundo.

Haaland eliminó a Brasil con un doblete. (Foto: GettyImages)

Según el Registro Civil de Ecuador las personas que llevan el nombre de Erling Haaland se concentran principalmente en 4 provincias de la Costa de Ecuador. Están en Esmeralda, Manabí, Guayas y también Santa Elena. Es muy común que en estas zonas se den estos nombres.

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Los números de Erling Haaland en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Haaland ha jugado ya un total de 4 partidos completando 360 minutos. Además, el delantero noruego ha marcado 7 goles y dio 1 asistencia. El goleador viene cargando con una Noruega que volvió a la Copa del Mundo 28 años después.

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