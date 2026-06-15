Para el partido contra Curazao, Piero Hincapié volvería a ser titular en el armado de Beccacece.

Piero Hincapié tuvo un partido para el olvido contra Costa de Marfil, uno de los peores de su carrera como profesional en ‘La Tri’. El ecuatoriano quedó expuesto todo el encuentro ante Diomande y el gol llegó por su banda. Por lo cual, hay especulaciones con su lugar ante Curazao.

Sin embargo, aunque Piero Hincapié tuvo un pésimo partido se ve casi imposible que Beccacece lo cambie y lo deje en el banco. El ecuatoriano podría ser titular, pero podría cambiar su posición. Ante Curazao, Ecuador necesita goles y por eso se apostaría por un esquema más ofensivo.

Por lo cual, Beccacece podría dejar a Piero Hincapié como titular siendo lateral por la izquierda o central. En caso de que vuelva a ser central, el puesto de lateral quedaría para Pervis Estupiñán y así se apostaría por un once más ofensivo para este encuentro.

Hincapié no había tenido un mal partido con la Selección de Ecuador a este nivel, desde su debut en el 2021 en la Copa América. No obstante, contra Curazao el ecuatoriano tendría otras funciones y pareciera ser el contexto perfecto para recuperar su nivel.

Piero Hincapié también viene de una temporada muy exigente con Arsenal, donde incluso terminó muy acalambrado en el partido de la Champions League. Tras una temporada muy exigente a nivel físico y mental, el lateral está jugando el Mundial 2026.

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Los números de Piero Hincapié ante Costa de Marfil

En el debut mundialista contra la Selección de Costa de Marfil, Piero Hincapié acabó jugando un total de 90 minutos, tuvo 0% de centros precisos, ganó el 60% de los duelos terrestres y el 50% de los duelos aéreos. El jugador de Arsenal fue regateado en 4 ocasiones.

La tabla de posiciones del grupo de Ecuador

Tras la primera fecha del partido entre Ecuador y Costa de Marfil, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:

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En síntesis: