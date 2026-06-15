¡Urgente! Beccacece identificó al verdadero culpable de la derrota de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador perdió contra Costa de Marfil, tras un segundo tiempo para el olvido, y Beccacece identificó al verdadero culpable.

La derrota de Ecuador contra Costa de Marfil en el Mundial 2026 sigue dejando importantes secuelas en ‘La Tri’. El equipo nacional no esperaba este resultado, y aunque tuvo un primer tiempo donde rozó el gol, en la segunda mitad se quedó muy lejos de su rival y perdió. Beccacece reconoció al culpable.

Después de esta derrota, en rueda de prensa, Sebastián Beccacece dio la cara y se identificó a él como el máximo culpable de esta derrota. El entrenador argentino no señaló a jugadores y ya dejó la hipótesis del árbitro. Él asumió la responsabilidad de esta derrota.

“Soy el responsable de lo que está pasando. La gente me tiene que señalar como el culpable del resultado de hoy”, comentó Beccacece en rueda de prensa. El entrenador pidió ser el culpable de lo que sucedió y la hinchada no ha dejado de cuestionarlo en redes sociales.

“Me toca dar la cara y ser responsable de lo que está pasando, asumir esa incomodidad que siento por no poder devolver lo que nos ofreció la gente. El equipo tuvo las situaciones más claras, pudo haber conseguido la victoria y, por un detalle al final, terminó quedándose sin nada”, agregó el entrenador en rueda de prensa.

Uno de los motivos por los que más se critica a Beccacece fue por sus cambios. El entrenador decidió darle minutos a Nilson Angulo, que quedó expuesto en el gol, y a Jackson Porozo, por lo cual, terminó mutando toda la defensa con la que comenzó el partido.

Publicidad

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y terminó perdiendo 2 encuentros, el de Costa de Marfil acabó con un invicto de 19 partidos para el DT.

El contrato de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene con la Selección de Ecuador un contrato hasta finales del año 2026. Su acuerdo no expira después del Mundial, sin embargo, todo parece indicar que su continuidad y futuro dependen exclusivamente de cómo le vaya en el Mundial.

Encuesta¿Beccacece es el culpable de la derrota de Ecuador? ¿Beccacece es el culpable de la derrota de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Sebastián Beccacece asumió la total responsabilidad por la derrota ante Costa de Marfil.

asumió la total responsabilidad por la derrota ante Costa de Marfil. El entrenador argentino registra 21 partidos dirigidos al frente de la Selección de Ecuador.

dirigidos al frente de la Selección de Ecuador. Beccacece tiene un contrato firmado con la Federación Ecuatoriana hasta finales de 2026.