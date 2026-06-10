The Athletic, la sección deportiva del NY Times, elaboró el ranking con las 48 camisetas del Mundial 2026 ¡Estas son las 10 más feas!

Si hace algunos días The Athletic sorprendió al elegir a Ghana como la selección con la camiseta más linda del Mundial 2026, el prestigioso medio deportivo de The New York Times también dio a conocer el lado opuesto de su ranking. El periodista Nick Miller no tuvo piedad a la hora de clasificar a las peores indumentarias de la Copa del Mundo, tomando en cuenta aspectos estéticos, identidad visual y diseño.

La camiseta más criticada fue la de Croacia, diseñada por Nike. Miller fue especialmente duro con el tradicional patrón ajedrezado de los balcánicos: “Los cuadrados son demasiado pequeños y eso sin mencionar la estúpida franja blanca del medio”. El podio de las peores evaluadas lo completaron Canadá y Chequia, ambas vestidas por Puma.

Ecuador recibió duras críticas por el diseño de su camiseta (Facebook La Tri).

Entre las selecciones sudamericanas, la peor posicionada fue Ecuador. Sobre la camiseta amarilla de la Tri, el periodista señaló: “No hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Es simplemente una camiseta amarilla”. Aunque destacó algunos detalles en los costados y el diseño del cuello, consideró que el uniforme carece de elementos distintivos y resulta poco interesante en comparación con otros diseños.

Otra de las grandes potencias que recibió duras críticas fue Países Bajos. Miller comparó la tradicional camiseta naranja de la selección neerlandesa con un “delantal reflectante”, asegurando que “parece el tipo de prenda que se compra alguien que va en bici al trabajo después de que su pareja le insista en que se ponga algo con menos probabilidades de ser atropellado por una furgoneta”.

Las 10 camisetas más feas del Mundial 2026

1- Croacia

2- Canadá

3- Chequia

4- Ecuador

5- Egipto

6- Haití

7- Países Bajos

8- Argelia

9- Nueva Zelanda

10- Qatar

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¿Cómo le fue a la camiseta de Colombia?

Por su parte, la camiseta de Colombia logró instalarse en un meritorio undécimo puesto. Aunque el artículo no profundiza en que el diseño está inspirado en “las mariposas amarillas, símbolo de esperanza, transformación y orgullo colombiano”, según publicó la FCF, sí dedica elogiosos comentarios al uniforme cafetero.

“La camiseta de Colombia destaca por sus colores naturales, pero esta tiene un toque especial, creo que por la combinación de amarillo y azul. Esos pantalones cortos se ven desde el espacio, lo cual es un halago. El diseño de fondo muestra mariposas, al parecer porque Colombia tiene la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo. Así que, además de disfrutar de ropa deportiva genial, estás aprendiendo”, escribió Nick Miller.