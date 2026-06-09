La sección deportiva del New York Times elaboró un ranking con las camisetas más lindas de la Copa del Mundo. Así le fue a la Tricolor.

A días del inicio del Mundial 2026, el prestigioso medio estadounidense The Athletic, perteneciente a The New York Times, publicó un ranking con las 48 camisetas que darán vida a la Copa del Mundo. El listado fue elaborado por el periodista Nick Miller, quien analizó aspectos estéticos, culturales y la combinación de colores de cada uniforme.

En el Top 5 aparecen algunas de las selecciones más llamativas del torneo. El primer lugar fue para Ghana: la selección africana se llenó de elogios por su impactante diseño a cargo de la empresa Puma..

“Wow. En general, no me vuelven loco los diseños de Puma este año porque no parecen enormemente interesantes, pero esa no es absolutamente una acusación que puedas hacer contra este. Parece una telaraña gigante y multicolor, porque eso es exactamente lo que es. El diseño está inspirado en el kente, un textil tradicional ghanés tejido a mano, que aparentemente se originó cuando los tejedores intentaron replicar los patrones de una araña llamada Anansi de su antiguo folclore. Incluso si no te crees nada de eso… bueno, simplemente míralo”, apuntó.

El segundo lugar del ranking fue para la tricota de Brasil, que se convirtió en la mejor representante sudamericana del ranking. Más atrás quedaron Alemania, Inglaterra y Marruecos.

Foto: Puma.

¿Cómo le fue a la camiseta de Colombia?

Por su parte, la camiseta de Colombia logró instalarse en un meritorio undécimo puesto. Aunque el artículo no profundiza en que el diseño está inspirado en “las mariposas amarillas, símbolo de esperanza, transformación y orgullo colombiano”, según publicó la FCF, sí dedica elogiosos comentarios al uniforme cafetero.

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“La camiseta de Colombia destaca por sus colores naturales, pero esta tiene un toque especial, creo que por la combinación de amarillo y azul. Esos pantalones cortos se ven desde el espacio, lo cual es un halago. El diseño de fondo muestra mariposas, al parecer porque Colombia tiene la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo. Así que, además de disfrutar de ropa deportiva genial, estás aprendiendo”, escribió Nick Miller.

De esta manera, la Tricolor no solo llega al Mundial con altas expectativas deportivas, sino también con una de las indumentarias mejor valoradas por la prensa especializada internacional.