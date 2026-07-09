Wenger descarta a la Selección Argentina: solo ve a un europeo con chances de quitarle el Mundial 2026 a Francia

El experimentado DT solo ve un rival de peso para Francia en la fases finales de la Copa del Mundo. Argentina, fuera de sus predicciones.

Arsene Wenger no duda. El experimentado entrenador y ahora parte de la estructura de la FIFA no tuvo ningún tipo de pudor a la hora de elegir sus grandes candidatos para el Mundial 2026. A solamente unas horas de que inicien los cuartos de final, eligió a Francia y a otro combinado europeo por encima del resto. En sus reflexiones no aparece la Selección Argentina de Lionel Andrés Messi.

“Francia ganará el Mundial. Sé que dirán que soy francés, pero cuando analizas un poco el Mundial hoy el tren va a una velocidad que tienes que ser capaz de subirte. Por ejemplo, las selecciones asiáticas quedaron todas eliminadas porque no son capaces de seguir la intensidad y la velocidad del juego”, empezaba el exentrenador del Arsenal de la Premier League en el podcast de Toni Kroos.

No duda que los ibéricos cuentan con argumentos de peso para intentar quitarle la corona a Francia: “Y no tienen muchos argumentos técnicos para pelear. La verdadera pregunta para mí es España. Si un equipo es capaz de vencer a Francia diría que es España. Porque tienen un nivel técnico mejor que el de Francia y una cultura del fútbol colectivo que no tiene nadie en el mundo”.

“España tiene un nivel técnico que es mejor que el de Francia… Tienen una calidad de juego en equipo y una cultura de fútbol colectivo que nadie más tiene en el mundo en este momento a ese nivel. Así que eso es lo que define entre los dos. Por supuesto, Francia es más fuerte físicamente”, finalizaba Arsene Wenger alrededor de lo que se nos viene en esta semana y media de competencia. Son sus máximos candidatos a una edición del certamen que llega a las fases más definitivas.

Francia y España, los grandes candidatos de Wenger: GETTY

Sorprenderá para muchos que la vigente campeona del mundo no haya aparecido en los pronósticos de Wenger. El equipo de Lionel Scaloni y Messi no pierde un partido de eliminatoria directa de torneos FIFA desde la Copa América del año 2019. A la espera de lo que ocurre en las próximas jornadas, el experimentado estratega solamente ve a Francia y España con chances de levantar la Copa el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

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Javier Zanetti quiere otro Francia vs. Argentina

El mítico lateral de la Selección Argentina habló para Diario AS de España. Se despachó en elogios hacia la figura de Lionel Andrés Messi y dejó en claro que no se puede descartar que se repita la final vista en Qatar 2022. Lo ocurrido el 18 de diciembre de dicho año podría trasladarse tranquilamente al norte de los Estados Unidos dentro de algunas fechas.

“Creo que podríamos ver una revancha de la final de Qatar: Argentina contra Francia”, analizaba Javier Zanetti sobre lo que espera que ocurra el próximo 19 de julio. Son para muchos, junto a España, las tres selecciones más fuertes de una edición del certamen donde solo la albiceleste queda en cuanto a los representantes sudamericanos se refiere.

Datos claves

El directivo Arsène Wenger eligió a Francia y España como candidatos para ganar el Mundial.

eligió a Francia y España como candidatos para ganar el Mundial. El exentrenador analizó el panorama del torneo en el podcast del futbolista Toni Kroos .

. El exfutbolista Javier Zanetti proyectó una posible final repetida entre Argentina y Francia.