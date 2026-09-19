Bajas de última hora para el Club América

Estos son los dos jugadores que brillarán por su ausencia con el conjunto azulcrema en el Clásico Nacional.

El Club América se prepara para el Clásico Nacional ante Chivas en el Estadio Azteca, después de haber caído en la Jornada 8 ante Cruz Azul, los de Guillermo Almada no quieren sufrir lo mismo y en esta ocasión quieren contar con su mejor cuadro, pero al parecer no se va a poder, porque justamente antes del juego se revelaron dos bajas.

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Dos bajas para el América

De acuerdo con la información de León Lecanda de ESPN, el cuadro azulcrema esperaba contar con dos de sus jugadores para este enfrentamiento, pero ya se reveló que no estarán en el cuadro titular para el arranque contra Chivas, por lo que ahora tendrán que apelar a jugar con los elementos que ya se venían mostrando.

La fuente menciona que las ausencias para las Águilas serán Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, los dos jugadores que ya estuvieron arreglando su tema de la visa de trabajo y a lo largo de la semana estuvieron entrenando no estarán en el 11 titular de Almada para el Clásico Nacional, aún cuando urgían sus incorporaciones.

¿Por qué no juegan?

De acuerdo con la misma información de la fuente, se mantendrán con su plan de adaptación al equipo y también a la altura. Lamentablemente, los jugadores no se han acoplado como se esperaba y el partido de esta noche no sería uno como para experimentar si todo está bien o no, porque cualquier error podría costarles el marcador.

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La buena noticia

La buena noticia que comenta el periodista es que ante la baja de estos dos elementos para el duelo de hoy, lo que sí asegura es que Carlos Álvarez está listo para poder debutar con el equipo azulcrema. El refuerzo tendría sus primeros minutos con el club, aunque aún no se sabe si podrá hacerlo desde el inicio del encuentro.

En síntesis