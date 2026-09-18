A poco del complejo duelo ante 'La Máquina', el DT de Monterrey recibió un nuevo dolor de cabeza.

Aunque muchos ojos están puestos en el Clásico Nacional, este sábado se celebrará uno de los mejores cruces del fin de semana. Rayados recibirá a Cruz Azul en el Gigante de Acero, ante una multitud que se hará presente para apoyar al Monterrey en casa. Tras el empate en el Clásico Regio, la afición quiere que el equipo vuelva a ganar.

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Rayados regresa a su estadio con muchas obligaciones, pues se encuentra fuera de la de la zona de Liguilla y tienen apenas tres triunfos en lo que va de este Apertura 2026. De esa manera, si quiere volver a acercarse a los puestos de clasificación, el Monterrey necesita llevarse una victoria ante Cruz Azul este sábado en su casa.

Ahora bien, además de su actualidad en la tabla, ‘La Pandilla’ se cruzó con otra adversidad en la previa del duelo ante La Máquina Cementera. Matías Almeyda sufrió la baja de un jugador importante a horas del encuentro de esta jornada 9. Una de las figuras de Rayados no podrá estar en este difícil desafío contra el último campeón local.

Felipe Galindo, reconocido periodista albiazul, reveló que Diego Rossi se perderá el compromiso de mañana en el Gigante de Acero y presenciará el partido del lado de afuera. El talentoso delantero del Monterrey, que forma parte del cuarteto ofensivo titular de lujo, quedó afuera de la convocatoria para el juego contra Cruz Azul.

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El atacante uruguayo no se recuperó de de sus molestias musculares que le hicieron quedar apartado de varios de los últimos entrenamientos y no podrá jugar este sábado. Luego de haber terminado en condiciones el último partido, en la semana sintió algunas dolencias que lo acabaron dejando de lado del próximo encuentro.

Diego Rossi se ausentará ante Cruz Azul [Foto: Getty]

Si bien Diego Rossi ya ha mostrado sus buenas credenciales desde que llegó a Rayados, también es cierto que el jugador ha bajado un poco su producción recientemente. En los últimos 6 juegos sólo aportó 1 gol y ninguna asistencia, por lo que será una gran oportunidad para ver cómo los suplentes aprovechan sus chances de jugar.

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Además de la de Diego Rossi, Monterrey tampoco tendrá a Gerardo Arteaga y Carlos Salcedo a disposición para enfrentar a Cruz Azul. El lateral izquierdo se quedó afuera por la tarjeta roja que recibió la fecha pasada, y el marcador central no jugará por una lesión. Así, serán tres titulares menos para este siguiente desafío de Liga MX.