El nuevo fichaje estrella de las Águilas confesó una intimidad que animó a todo el Nido a ilusionarse con su nivel.

Uno de los fichajes que más revuelo generó en la última ventana de traspasos fue la llegada de Carlos Álvarez al América. El español de apenas 23 años arribó a Coapa directo desde el Levante de LaLiga y todos se preguntan cuál será su rendimiento dentro de la cancha. Por lo pronto, el propio jugador se anima a revelar que lo apodan como a Diego Maradona…

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Cuando Maradona era apenas un joven que estaba dando sus primeros pasos en el futbol, fue bautizado como “Pelusa” debido a su llamativa caballera y su porte físico pequeño. El sobrenombre quedó inmortalizado y se trasladó en generaciones, a tal punto que llegó hasta Álvarez, quien explica que recibió la misma descripción por el “parecido” físico y futbolístico.

Por qué a Carlos Álvarez le dicen Pelusa

“En el Levante Magic Carlitos, no me han dicho nunca que yo haya escuchado, es verdad que el Pelusa sí que me lo han dicho, pero al final yo creo que eso es un poco algo que lo tiene que determinar la gente”, comentó Álvarez.

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Y además agregó: “Yo creo que allí se me decían Pelusa un poco porque juego con la camiseta por dentro, un poco el pelo largo y salvando las distancias, porque para mí Maradona y Messi son los futbolistas más grandes de la historia. Igual en algún movimiento o la forma y tal puedo parecerme“.

Lo que resta ahora es esperar el estreno del centrocampista. Con la expectativa por las nubes ahora que se reveló su antiguo apodo, el pueblo americanista esperará que su nivel acompañe dentro del campo de juego, aunque al llegar tocado desde lo físico su estreno oficial se hace esperar.

En síntesis

Carlos Álvarez llegó al América como fichaje procedente del Levante de España.

llegó al América como fichaje procedente del Levante de España. Carlos Álvarez reveló que lo apodan ‘Pelusa’ por su parecido físico con Maradona.

reveló que lo apodan ‘Pelusa’ por su parecido físico con Maradona. Carlos Álvarez tiene 23 años y aún espera su estreno oficial con América.