¿Miguel Borja o Henry Martín? La decisión que debe tomar Guillermo Almada en América

El entrenador uruguayo tiene una difícil misión al verse en la obligación de elegir entre el ídolo o el reciente fichaje.

El América atraviesa una encrucijada estelar en su frente de ataque que promete dar que hablar durante las próximas semanas. Guillermo Almada cuenta en su plantilla con dos centrodelanteros de jerarquía comprobada: Henry Martín, capitán indiscutido y referente absoluto de la afición, y Miguel Borja, la flamante incorporación por la que la directiva desembolsó 2 millones de dólares para potenciar la plantilla.

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El debate estalló de lleno tras lo sucedido en la electrizante caída 4-3 frente a Cruz Azul. El atacante colombiano ingresó al campo sobre la recta final en reemplazo del propio Henry y pagó con creces al convertir el gol definitivo al minuto 90. Con esa definición rasante a la red, el Colibrí celebró su primer grito con la camiseta azulcrema y empezó su etapa con el pie derecho.

¡Debut y gol para Miguel Borja! 😮‍💨👌 pic.twitter.com/gKeUctNjx5 — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026

La filosofía de Almada: un solo 9 de área

Si bien la tentación de juntar a ambos goleadores ronda en el ambiente, la idea choca directamente con la filosofía futbolística del entrenador. A Almada no le agrada disponer de dos ‘nueves’ estáticos en el área, ya que su esquema fetiche es el 4-3-3 con extremos bien abiertos que ataquen el espacio con velocidad. Por lo tanto, el margen para convivir en el once titular se reduce al mínimo.

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Bajo esa estructura táctica, uno de los dos deberá pagar los platos rotos y esperar su oportunidad desde el banco de suplentes. La jerarquía de Henry le otorga un crédito amplio como líder del vestuario, pero el empuje goleador y el costo de la inversión realizada por el artillero sudamericano le meten una presión constante a la titularidad del referente azteca.

La moneda está en el aire y la decisión final quedará en manos del cuerpo técnico. Con un calendario apretado y la exigencia al máximo en Coapa, el debate queda abierto y la lógica de Almada indica una sola regla: jugará como titular aquel que muestre el mejor nivel semana a semana.

En síntesis

Miguel Borja anotó al minuto 90 en la derrota 4-3 ante Cruz Azul.

anotó al minuto 90 en la derrota 4-3 ante Cruz Azul. Club América pagó 2 millones de dólares por el fichaje de Miguel Borja.

pagó 2 millones de dólares por el fichaje de Miguel Borja. Guillermo Almada mantendrá su esquema 4-3-3 con un solo centrodelantero titular en América.