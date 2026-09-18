Al equipo de Víctor Manuel Vucetich le tocaba visitar al último del torneo y parecía el juego que les permitiría volver a la victoria. Lejos de ello, Tigres cayó por 2-0 ante FC Juárez y profundizó su crisis deportiva en esta segunda mitad del año. El cuadro de Nuevo León no hizo pie en la frontera y se llevó otro duro golpe en el mentón.

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En un encuentro deslucido y sin demasiadas situaciones de gol, los ‘Bravos’ marcaron la diferencia en el segundo tiempo. Oscar Estupiñán convirtió un doblete decisivo para que FC Juárez obtenga su primer triunfo en el torneo. El primero llegó a los 21 minutos del complemento vía tiro penal, y el segundo, a los 34′ de la etapa final.

Este resultado sólo cala mucho más profundo el mal momento de Tigres, ya que los Bravos no habían sumado un solo punto en ocho fechas. FC Juárez había perdido todos sus partidos en el Apertura 2026, y con este triunfo ante los ‘Felinos’ ganó su primer juego y sumó tres puntos. Redondo para el local y terrible para el visitante.

Con el marcador final del partido entre verdinegros y auriazules, Tigres quedó en la 15° ubicación del torneo y puede caer al 16° si San Luis gana mañana en su compromiso. Bajo estas circunstancias, además, los ‘Felinos’ quedaron a seis puntos de distancia de la zona de Liguilla y todavía falta que se juegue casi toda la jornada 9 completa.

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Luego de su victoria en esta noche de viernes, FC Juárez continúa en el 18° y último lugar del campeonato, pero ahora con 3 puntos. Si Santos pierde o empata esta fecha, quizás en la siguiente jornada los ‘Bravos’ podrían superarlos. Los Tigres, por su parte, continúan con 7 puntos y no están lejos del equipo con el que perdieron hoy.

En el otro enfrentamiento del viernes botanero, que se disputó en el turno anterior, Atlante no pudo aguantar la ventaja y empató 1-1 con Puebla en el Cuauhtémoc. De ese modo, los ‘Potros de Hierro’ quedaron un punto arriba de Tigres, en el 14° puesto. Del otro lado, ‘La Franja’ quedó en la 5° posición y no pudo seguir escalando.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras la derrota de Tigres ante Juárez:

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el doblete de Oscar Estupiñán: