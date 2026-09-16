Pese a que lleva poco tiempo en Ciudad Universitaria, Esteban Solari ya camina en la cuerda floja como DT de Pumas. El ‘Tano’ llegaba con una buena espalda por su buena gestión en Pachuca y por su pasado como jugador en los ‘Felinos’. Sin embargo, pronto se volvió resistido por la decadencia del equipo que venía de ser subcampeón.

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En lo que va del ciclo de Esteban Solari, los ‘Universitarios’ suman tres triunfos, dos empates y seis derrotas en sus primeras once presentaciones en este segundo semestre. Pumas no responde en los resultados pero tampoco logra reacción ni consistencia futbolística dentro del campo de juego, y no logra contagiar a la afición.

La última caída por goleada ante Chivas caló hondo en el Club Universidad Nacional, donde la afición hizo saber su descontento con el momento que atraviesa el equipo. La gestión de Esteban Solari ya está vista de reojo y ahora tendrá un desafío nada sencillo ante Atlas en el Estadio Jalisco, en la que necesita traerse la victoria.

El jugador que quedó ‘borrado’ de Pumas en la etapa de Esteban Solari:

Desde la llegada del ‘Tano’ al cuadro auriazul, hay varios futbolistas que fueron dejados de lado por el entrenador, con uno de ellos quedando directamente marginado. Santiago López apenas jugó ¡1 minuto! este semestre y es el futbolista que menos participación ha tenido de toda la plantilla en los once juegos de la temporada.

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El delantero de 21 años de edad venía de estar a préstamo en un equipo de Canadá y regresó a mitad de año a Pumas tras el final de su cesión. Sin embargo, en 8 de los 11 partidos no fue ni a la banca, mientras que en dos fue suplente y en uno ingresó sobre el cierre. En los demás, totalmente fuera de la consideración del actual cuerpo técnico.

Santi López, con poco lugar con Solari [Foto: Pumas]

Después de Santi López, hay otros tres jugadores que prácticamente no han tenido protagonismo en esta segunda mitad del año. Jesús Rivas, Santiago Trigos y Ángel Azuaje son los que le siguen, con 16, 66 y 68 minutos jugados respectivamente, menos de un juego completo. En el medio, el juvenil Stanley García sumó 45′ hasta aquí.

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Del lado opuesto de la lista, es decir, los que más involucramiento tuvieron fueron Keylor Navas, Rubén Duarte y Nathan Silva, que jugaron todos los minutos del Apertura 2026. Robert Morales, Rodrigo López y Victor Arteaga continúan por detrás suyo en la continuidad que recibieron en Pumas bajo la conducción de Esteban Solari.