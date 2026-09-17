A menos de 48 horas para el momento de la verdad, el plantel del América ultima detalles de la puesta a punto de cara al encuentro del próximo sábado en el Estadio Azteca. Se aproxima el partido de la jornada 9 ante las Chivas de Guadalajara, y el cuadro azulcrema lo dará todo para brindarle una alegría a la afición que acompañará.

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Al comienzo de la semana de entrenamientos, Guillermo Almada ya había expresado que debían revertir la última imagen que dieron en el Clásico Joven ante Cruz Azul. Para ello han trabajado en estos días, con sesiones a doble turno y ejercicios muy intensos en defensa y en ataque para reducir el margen de error dentro de la cancha.

Ahora bien, el discurso del entrenador no es el único que recibieron los futbolistas con vistas al juego ante Chivas. En las últimas horas, la directiva bajó un mensaje fuerte al equipo para el Clásico Nacional, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina. La plantilla estará bajo gran presión este fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula.

Según filtró el corresponsal de ESPN León Lecanda, las autoridades del América fueron enfáticos en su posición respecto al cruce contra Chivas. “No se pueden dar el lujo de no ganar el partido”, confesó el periodista que fuentes de Coapa le revelaron al respecto. ¿Las bases del caso? Los antecedentes de los partidos importantes de este año.

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De acuerdo al reportero, al grupo le recordaron que no ganó ningún Clásico aún en 2026 y que por eso está obligado a hacerlo este sábado sobre el Guadalajara. Con André Jardine jugó siete en lo que va del calendario anual y no logró victorias, y tampoco lo hizo con Guillermo Almada el fin de semana pasado. Así, deben redimirse sí o sí ahora.

La directiva le marcó la cancha al equipo para el sábado.

Como Guillermo Almada recién llegó al América hace un par de meses, el señalamiento fue dirigido estrictamente a los futbolistas. Gran parte del plantel es la base del semestre pasado, donde las ‘Águilas’ no obtuvieron resultados positivos. Por ello, tienen la oportunidad de volver a ganar uno de esos encuentros ‘bisagra’ del torneo.

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Al mismo tiempo, la forma de la directiva de intentar ‘ayudar’ a lograr la victoria ante Chivas desde la previa fue dejar ya registrados a todos los fichajes en la Liga MX. Todos los refuerzos que llegaron al club este verano están inscriptos y disponibles para ser utilizados por el cuerpo técnico en el Clásico Nacional de este Apertura 2026.