Esta noche se juega un duelo crucial para dos equipos complicados y te contamos por dónde lo pasarán.

FC Juárez y Tigres no han logrado salir de los últimos puestos del torneo en el transcurso del Apertura 2026, y hoy les tocará cruzarse entre sí en busca de un triunfo impostergable. Dos de las escuadras de peor performance del semestre se verán las caras en La Frontera, en un juego bisagra para ambos si quieren revertir sus actualidades.

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En el caso de los ‘Bravos’, su situación es trágica en lo que va del campeonato: perdieron ¡todos los partidos! que han disputado hasta el momento en el mismo. La última derrota fue ante Santos Laguna como visitante por 2-1, y es la octava caída consecutiva en ocho encuentros que jugaron en esta Liga MX.

Del lado de los ‘Felinos’, su presente es un poco más favorable pero sigue alejado del ideal: en estos momentos acumulan tres empates al hilo en sus últimos tres juegos. En el último llegan tras igualar en el Clásico ante Monterrey y sólo han conseguido un triunfo en ocho presentaciones en este Apertura 2026.

Juárez y Tigres se reencuentran este viernes [Foto: Getty]

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El duelo entre FC Juárez y Tigres, donde ambos buscarán redimirse, tendrá lugar HOY viernes 18 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro de la jornada 9 del Apertura 2026 arrancará a partir de las 21.00 horas del Centro de México, luego del Puebla-Atlante. Será la única propuesta deportiva para su franja horaria.

Afortunadamente para la fanaticada verdinegra y para la auriazul, el compromiso de Liga MX será transmitido por TV abierta para todo México. La pantalla que pasará el juego de manera gratuita será la señal de Azteca 7. Además, por televisión también se podrá sintonizar el mismo por medio del canal de cable pago de FOX.

Para aquellos que no puedan seguir el FC Juárez vs. Tigres por televisión, también podrán hacerlo de manera online, a través de tres plataformas de streaming diferentes. FOX One ofrecerá la transmisión simultánea con imagen y sonido en forma paga, mientras que Azteca Deportes lo transmitirá gratis por su sitio web y por su aplicación.