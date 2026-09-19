Guillermo Almada tendrá que reformular la defensa y alguno de los últimos fichajes podría debutar como titular.

América y Chivas se enfrentan este sábado 19 de septiembre en una nueva edición del Clásico Nacional. El equipo de Guillermo Almada viene de perder por 4-3 contra Cruz Azul en el Clásico Joven, mientras que el Rebaño acumula dos triunfos consecutivos.

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Más allá de los resultados recientes de ambos, siempre se dice que un clásico es un partido aparte en el que importa poco cómo llega cada equipo. Eso sí, en la previa el entrenador del América recibió la mala noticia de que no podrá contar con Kevin Álvarez.

De acuerdo a lo informado por el periodista Julio Ibáñez de TUDN, Kevin Álvarez sufrió un golpe en el pie derecho en el entrenamiento del martes de Las Águilas y el defensa no pudo recuperarse de dicha molestia.

Guillermo Almada tendrá que reformular la defensa (Imago7)

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A pesar de que el futbolista hizo todo lo posible para recuperarse y llegar, el lateral derecho no está en condiciones y se pierde el Clásico Nacional. De esta manera Guillermo Almada tendrá que hacer un cambio obligado, aunque también se espera que el DT uruguayo realice más modificaciones tras la derrota con Cruz Azul.

Kevin Álvarez disputó 11 partidos con Las Águilas en este inicio de temporada y ha sido un titular fijo para Guillermo Almada. El técnico del América deberá resolver si darle la titularidad a alguno de los dos recientes fichajes como lo son Santiago Bueno o Santiago Ramos Mingo y así mover a Israel Reyes al lateral derecho.

Otro futbolista tampoco jugaría el Clásico Nacional

Además del defensa mexicano, el otro jugador que se perdería por un golpe el Clásico Nacional es Dagoberto Espinoza. Por lo tanto es factible que al menos uno de los dos últimos fichajes tenga que salir desde el arranque en el juego de este sábado en el Estadio Azteca ante Chivas.

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En síntesis