Esta es la agenda de encuentros dispuesta para este sábado en el torneo de Primera División.

En la continuidad de la jornada 9 del Apertura 2026, se viene una sucesión de enfrentamientos muy prometedora en el campeonato de Primera División del futbol mexicano. Este sábado 19 de septiembre habrá ¡cuádruple cartelera! para no perderse ninguno de los grandes partidos que se jugarán en el desarrollo de la tarde y noche.

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En el primer turno del sábado, el Estadio Jalisco vuelve a abrir sus puertas para vivir una verdadera fiesta. Atlas y Pumas se enfrentarán a las 17.00 horas, en busca de volver a meterse en puestos de clasificación a Liguilla. El local llega noveno y la visita undécima, por lo que será un juego trascendental para ambos conjuntos.

En simultáneo al primer partido del sábado, en el Estadio Libertad Financiera se celebrará otro atractivo encuentro. Atlético San Luis y Necaxa se medirán a las 17.00 horas al igual que el anteriormente mencionado. El dueño de casa aparece antepenúltimo y el invitado solo está tres puestos arriba, así que necesitan ganar sí o sí hoy.

En la segunda franja horaria del sábado, será el turno de otro de los partidazos de la novena jornada. Monterrey y Cruz Azul chocarán a las 19.10 horas en el Estadio BBVA, sin ningún otro cruce en simultáneo. Unos vienen de una actuación floja en el Clásico, y otros igual pero en el Campeones Cup, por lo que los dos quieren redención.

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En el tercer y último turno del sábado, se llevará a cabo el plato fuerte del fin de semana en la Liga MX. El Estadio Azteca será el escenario de un espectáculo de primer nivel en la capital: América y Chivas se cruzarán a las 21.15 horas. El Clásico Nacional del futbol mexicano regresa para una nueva edición, que nadie querrá perderse.

El Clásico Nacional, la gran propuesta del sábado [Foto: Imago]

Así serán las transmisiones de HOY sábado 19 de septiembre en la Liga MX:

Estos serán los canales y plataformas por medio de los cuales se podrán seguir todos los partidos del día en la jornada 9 del Apertura 2026:

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Atlas vs. Pumas UNAM (17.00 horas):

TUDN.

Canal 5.

ViX Premium.

Layvtime.

Layvtime (Youtube).

Atlético San Luis vs. Necaxa (17.00 horas):

ESPN.

ViX Premium.

Disney+ Premium.

Monterrey vs. Cruz Azul (19.10 horas):

TUDN.

Canal 5.

ViX Premium.

Layvtime.

Layvtime (Youtube).

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América vs. Chivas (21.15 horas):