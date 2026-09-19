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¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de América vs. Chivas por el Apertura 2026

Estos son los 11 elegidos por Gabriel Milito y los titulares de Guillermo Almada para el Clásico Nacional.

Chivas vs América: Las alineaciones del Clásico Nacional
© Simon Barber/Getty ImagesChivas vs América: Las alineaciones del Clásico Nacional

Este sábado se disputa la Jornada 9 del Apertura 2026, donde se viene el Clásico Nacional entre el Club América y Chivas. En días previos se ha mencionado que en el caso de las Águilas habría varias sorpresas en la alineación de Guillermo Almada con la idea de hacerle frente a la escuadra de Gabriel Milito en el Estadio Azteca.

Por un lado, se tiene a un cuadro azulcrema que viene de una derrota complicada ante Cruz Azul en otro Clásico, por lo que en caso de que no venzan esta noche se les sumaría otro fracaso. Por la parte del rival, vienen de una victoria también sobre Pumas que demostró que tiene delanteros para competir en un partido como éstos.

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Uno de los que anteriormente se hacía presente en los Clásicos ante la escuadra rojiblanca era Henry Martín, sin embargo, en esta ocasión no se sabe si será la clave para que Almada pueda conseguir esa victoria, que aunque es uno de sus goleadores en el torneo ha dejado de ser el decisivo en este tipo de encuentros tan importantes.

Posible alineación de América

  • Rodolfo Cota
  • Cristian Borja
  • Miguel Vázquez
  • Ramón Juárez
  • Israel Reyes
  • Alan Cervantes
  • Erick Sánchez
  • Brian Rodríguez
  • Raphael Veiga
  • Isaías Violante
  • Henry Martín

Posible alineación de Chivas

  • Raúl Rangel
  • Daniel Aguirre
  • Diego Campillo
  • Luis Romo
  • Hugo Camberos
  • Fernando González
  • Omar Govea
  • Roberto Alvarado
  • Santiago Sandoval
  • Ángel Sepúlveda
  • Ricardo Marín
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En síntesis

  • Jornada 9 Apertura 2026: América y Chivas juegan el Clásico Nacional este sábado.
  • Resultados previos: América perdió contra Cruz Azul y Chivas venció a Pumas.
  • Henry Martín: El delantero lidera la posible alineación de Guillermo Almada para este partido.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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