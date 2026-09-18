El volante salió por un tema físico ante Puebla y finalmente salió a la luz su condición real.

Aquel último triunfo en casa del Puebla generó un clima de jolgorio y satisfacción porque el equipo extendió su buen momento y alcanzó la cima del campeonato. No obstante, en Toluca hubo preocupación toda la semana por Franco Romero, quien fue reemplazado en el entretiempo. Es una pieza clave y por ello se encendieron las alarmas.

Publicidad

En la rueda de prensa post partido, el entrenador de Toluca no pudo brindar detalles sobre el estado de su futbolista. Sin embargo, ahora ya han pasado más días y creció la incertidumbre. Afortunadamente, este viernes se supo la condición real del mediocampista y lo que pasará con él a corto plazo luego de aquel cambio imprevisto.

En su último reporte, Juan Carlos Cartagena, reportero de la campaña escarlata, aseguró que Franco Romero no tiene un problema físico de gravedad. De este modo, se descarta el peor escenario para el ‘pulpo’ del centro del campo del Toluca. Afortunadamente para Antonio Mohamed, no lo perderá por mucho tiempo en esta ocasión.

Romero y un horizonte optimista con su lesión [Foto: Getty]

Publicidad

Según indicó la fuente en cuestión, el volante presenta una pequeña lesión en la rodilla que sí lo mantendrá todavía fuera del primer equipo y por la cual se entrena diferenciado. Sin embargo, el panorama es favorable y los plazos de recuperación no serán extensos pensando en los objetivos que se le vienen a los ‘Diablos Rojos’ este año.

En ese sentido, el periodista confirmó que Franco Romero será baja por apenas dos semanas, contrariamente a lo que algunos podían especular o malpensar sobre su estado físico. De esta manera, el contención argentino pronto podrá volver a ser un elemento utilizable para el Toluca en busca de ser campeones nuevamente de la Liga MX.

Con este escenario, el mediocampista se perderá los juegos ante Santos Laguna y Cruz Azul, el primero en el Estadio Nemesio Diez y el segundo de visitante en el Estadio Azteca. Así, con el parón de selecciones que viene a posteriori, Franco Romero volvería a jugar con Toluca a principios de octubre, en la visita a los Tigres en el Volcán.

Publicidad

Además de la baja de Franco Romero, cabe recordar que tampoco cuentan con Érick Gutiérrez ni Marcel Ruiz. De este modo, Fernando Arce y Víctor Guzmán competirán para acompañar a Nicolás Castro en el doble pivote de la mitad de la cancha. El Turco’ se tendrá que volcar a una formación mucho más ofensiva por las variantes que tiene.