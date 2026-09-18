Brian Rodríguez considera que América tiene mejor plantel que Chivas: “Siempre con mi equipo”

Cuestión de horas separan a los aficionados de un nuevo Clásico Nacional entre América y Chivas, por lo que nadie se quiere perder lo que sucederá en el encuentro más esperado del día. En ese sentido, una figura estelar de las Águilas como lo es Brian Rodríguez se expreso de manera contundente sobre el partido y afirmó que en el Nido presentan mejor calidad que en Guadalajara.

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Brian Rodríguez calentó la previa de América vs. Chivas

En conversación con la prensa, Rodríguez afirmó que la jerarquía que tiene América es superior a la que tiene Chivas. En ese sentido, Brian afirmó que confía en sus compañeros para sacar adelante uno de los partidos más importantes del año.

🚨🦅Brian Rodríguez explica cómo vive el vestidor la previa del Clásico Nacional🐐🦅



“Los Clásicos se tienen que ganar, no hay excusa, es el único partido del torneo que digamos hay esa cierta presión de ganar como sea”#America pic.twitter.com/JbOYAtICfy — Edgar Morales (@edddgarm) September 18, 2026

De todas maneras, el uruguayo fue claro a la hora de afirmar que no existe un favorito para quedarse con el duelo, ya que se trata de un encuentro que pone mucho en juego, aunque espera en que el Nido se quede con los tres puntos que serían ideales para superar al elenco tapatío en la segunda colocación del Apertura 2026.

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“Sin duda somos mejores hombre por hombre, siempre con mi equipo, lo voy a defender a muerte como el mejor plantel de la liga. No hay favorito en los Clásicos, creo yo, no confío en esas cosas la verdad, un equipo puede venir mejor que el otro y en el Clásico se juega el orgullo de cada equipo, creo yo que será el partido aparte, espero que sea medio loco como fue con Cruz Azul y que nosotros salgamos con la victoria evidentemente”, comentó Rodríguez.

El partido está previsto para llevarse a cabo este sábado desde las 21:15hs del Centro de México. Está claro que Rodríguez calentó la previa y que lo buscarán en el encuentro. Dependerá de ambos equipos quien responde mejor dentro la cancha para quedarse con la victoria tan anhelada.

En síntesis

Brian Rodríguez declaró que América tiene mejor plantel que Chivas hombre por hombre.

declaró que América tiene mejor plantel que Chivas hombre por hombre. Brian Rodríguez descartó que exista un favorito claro para ganar el Clásico Nacional.

descartó que exista un favorito claro para ganar el Clásico Nacional. América y Chivas jugarán este sábado a las 21:15 horas del Centro de México.