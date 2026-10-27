Brian Rodríguez revela por qué elegiría a Tigres si sale del América

Desde su desembarco procedente de Los Ángeles FC, Brian Rodríguez se ha erigido en uno de los estandartes indiscutibles del América en lo que representa una de las épocas más laureadas en la centenaria historia de la institución.

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El cuadro de Coapa ya encarna la etapa más prolífica en la carrera profesional del extremo uruguayo. Las Águilas son el club con el que Rodríguez ha disputado la mayor cantidad de cotejos oficiales en su trayectoria con 166 apariciones, registro al que suma su cuota más elevada de productividad con 46 anotaciones y 32 pases para gol vistiendo la elástica azulcrema.

En una charla concedida a Daniella Durán dentro del programa Sabor a Futbol, el atacante charrúa recordó que en su momento declinó una oferta formal del Ajax para consolidarse en el nido de Coapa, catalogando al conjunto americanista como “el lugar ideal para ser feliz“. No obstante, el futbolista encendió el debate al confesar que Tigres sería la única institución a la que consideraría incorporarse en caso de que la directiva azulcrema decida no contar más con sus servicios.

Brian Rodríguez y la puerta abierta a Tigres

Al ser cuestionado de forma directa sobre qué otra franquicia del futbol mexicano llama su atención, el artillero oriental no dudó en su elección: “Que me gusta ninguno. Que me parezca cool, creo que Tigres“, declaró Rodríguez. No obstante, al profundizar sobre un eventual traspaso a San Nicolás de los Garza, matizó de inmediato su postura: “No digo que me iría. Bueno, uno nunca sabe la vida, ¿no? El día de mañana no me quiere el América, y qué voy a hacer? Voy a tener que jugar en otro equipo.”

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Asimismo, el seleccionado uruguayo subrayó la estrecha relación de amistad que mantiene con compatriotas que militan en la plantilla universitaria como Rodrigo Aguirre, Fernando Gorriarán y Emiliano Gómez. Pese a no cerrarle la puerta a una mudanza en el balompié nacional, enfatizó que una salida dependería exclusivamente de una determinación emanada desde la cúpula de Coapa: “Yo pienso que sí. Tendría que pasar algo, como te digo, el América, el patrón Emilio me tiene que decir, ‘No te quiero más.’ No me cambiaría de equipo por cambiarme.“

A sus 26 años de edad, el extremo remató su intervención asegurando que mantiene la mira puesta en nuevos desafíos competitivos a nivel internacional sin encasillarse en cuestiones generacionales: “Tampoco me obsesiono con la edad. Hay compañeros que se fijan mucho en los años y dicen: ‘No, con 26 me tengo que ir a otro lado o a los 30 ya no puedo salir’. Siempre existe la oportunidad de emigrar; para mí todo radica en el nivel individual. El día de mañana puede surgir una propuesta para regresar a Europa, dar el salto a Brasil o donde sea, pero si permanezco en México, no me veo jugando en otro equipo que no sea el América“, concluyó Rodríguez.

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En síntesis