¿Guillermo Ochoa planea ser directivo del Club América tras su retiro del futbol?

El pasado fin de semana el Club América le rindió un homenaje a Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca. Y este martes, la Universidad Anáhuac reconoció al portero azulcrema como uno de sus alumnos líderes y le otorgó una medalla conmemorativa. Es por ello que el guardameta se dio unos minutos para hablar sobre su futuro.

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¿Ochoa regresa al América?

Una de las dudas que más sonaban era la posibilidad de mantenerse como directivo dentro de las Águilas, por lo que Memo dejó en claro que no estaría, por el momento en México, ya que tiene otros planes personales en Estados Unidos y Europa, pero siempre en pro del futbol nacional, lo que deja en claro que no dejara al equipo de lado.

“De momento no está en los planes. El plan está en sí seguir con el Club América, pero tenemos otros planes, ya más adelante se los haremos saber, no en México. Tengo temas personales y proyectos que ya estamos trabajando y todo siempre con el futbol, aquí con el América y también con la Selección…” Guillermo Ochoa

El mismo guardameta menciona que estaría tras bambalinas con proyectos que puedan dar un mejor rendimiento dentro del cuadro azulcrema, pero también en Selección Mexicana. Y es que durante su presentación destacó que está trabajando de la mano de un proyecto para potenciar a los jóvenes a desarrollarse en diferentes áreas.

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Por el momento, Ochoa sigue disfrutando esta serie de homenajes que en las diversas instituciones donde ha estado le han hecho, pero sobre todo se mantiene pensando en la manera de cómo poder generar oportunidades para que más generaciones puedan caminar de la mano del futbol como él pudo hacerlo.

En síntesis