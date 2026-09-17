El flamante entrenador anunció los futbolistas que serán parte de su microciclo inicial en el 'Tri'.

Luego de varios días de incertidumbre y trascendidos, finalmente se terminó el misterio y la Selección Mexicana tiene sus convocados para la próxima fecha FIFA. El ‘Tri’ tiene programados varios partidos de prueba para el parate de septiembre-octubre, y ahora se ha dado a conocer el grupo que afrontará tales desafíos.

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Luego de un par de meses de gestión, sumado a su experiencia previa junto a Javier Aguirre, Rafa Márquez definió sus 30 jugadores citados de cara a los cruces internacionales. Con varias sorpresas nuevas, otras ausencias importantes y algunos sparrings, una delegación importante viajará al país vecino para la gira de la Selección.

En el siguiente receso, México disputará una serie de amistosos muy serios contra rivales de gran calibre y que puede enfrentar en distintos torneos continentales. Rafa Márquez iniciará su ciclo con juegos de preparación, pero pensando a largo plazo en las competencias oficiales que se vienen para el ‘Tri’ próximamente.

Rafa Márquez debuta como técnico de México [Foto: Getty]

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Los 30 convocados de México en la primera lista de Rafa Márquez:

PORTEROS:

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Oscar García (Club León)

(Club León) Alex Padilla (Athletic de Bilbao)

DEFENSORES:

Johan Vásquez (Genoa)

(Genoa) César Montes (Lokomotiv)

(Lokomotiv) Víctor Guzmán (Rayados de Monterrey)

(Rayados de Monterrey) Israel Reyes (Club América)

(Club América) Everardo López (Toluca)

(Toluca) Jorge Sánchez (Atlas)

(Atlas) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

MEDIOCAMPISTAS:

Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Luis Chávez (Dinamo Moscú)

(Dinamo Moscú) Obed Vargas (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Jeremy Márquez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Orbelín Pineda (Rayados de Monterrey)

(Rayados de Monterrey) Álvaro Fidalgo (Real Betis)

(Real Betis) Alan Cervantes (Club América)

(Club América) Denzell García (FC Juárez)

(FC Juárez) Gilberto Mora (Tijuana)

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DELANTEROS:

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Hirving Lozano (Los Ángeles Galaxy)

(Los Ángeles Galaxy) Santiago Giménez (Porto)

(Porto) Armando González (Olympiacos)

(Olympiacos) Germán Berterame (Inter Miami)

(Inter Miami) Diego Campillo (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Luis Romo (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Hugo Camberos (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Isaías Violante (Club América)

Además, Rafa Márquez citó a tres futbolistas Sub-20 del medio local para acompañar los entrenamientos de la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA. Yohan Orozco (defensa de Chivas de Guadalajara), Juan Echilvestre (defensa de Santos) y Henrique Simeone (mediocampista de Tigres) son los juveniles elegidos.

Los amistosos de México en el primer microciclo de Rafa Márquez:

Estos son los cuatro partidos que jugará la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA de finales de mes con Rafa Márquez a la cabeza:

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México vs. Colombia: sábado 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

México vs. Perú: martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

México vs. Estados Unidos: sábado 3 de octubre, en el State Farm Stadium de Arizona.

México vs. Chile: martes 6 de octubre, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.