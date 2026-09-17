El goleador del Tri en el Mundial 2026 sufrió una lesión con Al-Qadisiya y no estará a disposición de Rafael Márquez.

La Selección Mexicana no podrá contar con una de sus principales figuras en los amistosos ante Colombia, Perú y Estados Unidos de la próxima fecha FIFA. Estamos hablando de Julián Quiñones, quien viene de brillar en el Mundial 2026 con el Tri.

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El delantero colombiano naturalizado mexicano presentó molestias musculares en el último partido de Al-Qadsiya por la Liga de Campeones de la AFC y Rafa Márquez optó por no convocarlo para que se recupere sin prisa con el cuerpo médico del club de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones en el Mundial 2026 (Getty Images)

Esta baja de Quiñones se suma la de Raúl Jiménez y el Káiser de Michoacán ya sabe que no podrá contar con sus principales armas en ataque en su estreno como director técnico de la Selección Mexicana. No obstante, ambos podrían regresar en noviembre para los compromisos de Concacaf Nations League.

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Entre las alternativas para la delantera aparecen con fuerza los nombres de Santiago Giménez y Armando ‘Hormiga’ González. Los dos cambiaron de equipo en el último mercado de pases y llegan con rodaje europeo.

Hirving Lozano podría volver a la Selección Mexicana

Tras perderse el Mundial 2026 por inactividad en San Diego FC, el Chucky fichó por Los Angeles Galaxy y todo apunta a que será convocado por Rafael Márquez para la próxima fecha FIFA ante las ausencias de Julián Quiñones, Huerta y Raúl Jiménez.

En síntesis

Julián Quiñones será baja con México por molestias musculares en Al-Qadsiya.

será baja con México por molestias musculares en Al-Qadsiya. Rafa Márquez tampoco contará con Raúl Jiménez para los próximos partidos amistosos.

tampoco contará con Raúl Jiménez para los próximos partidos amistosos. Hirving Lozano apunta a ser convocado tras fichar por Los Angeles Galaxy.