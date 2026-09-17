¿Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup?

El mediocampista argentino brilla por su ausencia en la alineación titular del conjunto Ciudadano.

Manchester City recibe a Norwich City por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto Ciudadano presenta puntaje perfecto en la Premier League de la mano de Enzo Maresca y ahora buscará comenzar con el pie derecho en la tercera ronda de la Copa de la Liga.

Publicidad

No obstante, la alineación del City no cuenta con una de sus principales figuras: Enzo Fernández. El mediocampista argentino con pasado en Chelsea se convirtió rápidamente en un pilar de la mitad de la cancha, pero brilla por su ausencia en el equipo titular.

Enzo Fernandez se retiró aplaudido en el derbi de Manchester (Getty Images)

¿Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester City vs. Norwich City?

La ausencia de Enzo Fernández tiene que ver con una rotación de Enzo Maresca. El argentino está en óptimas condiciones para jugar, pero comenzará el partido en el banco de suplentes, al igual que otros habituales titulares como Erling Haaland o Gianluigi Donnarumma.

Publicidad

Alineación confirmada de Manchester City vs. Norwich