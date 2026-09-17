En una reacción de mucho fastidio, el mandatario se encargó de ponerle fin al debate del futuro del técnico.

Cuando los resultados acompañan a un equipo, las energías y las noticias en torno al mismo suelen ser siempre positivas. Toluca es hoy el equipo más ganador de México y el buen clima acompaña a generar una armonía en el grupo y en la institución a toda escala. La rutina en sus pasillos se ha vuelto cada vez más agradable.

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Sin embargo, si algo ‘negativo’ o ‘molesto’ hay que mencionar sobre el día a día del mundo Toluca recientemente han sido los reportes sobre una salida de Antonio Mohamed. Primero en invierno por el interés de Boca Juniors y luego en verano a raíz de la cláusula de su contrato, se puso más de una vez en duda la continuidad del DT.

Distintas fuentes vinculadas a los ‘Diablos Rojos’ pusieron en cuestión en algunas ocasiones al futuro del entrenador, y ahora lo han vuelto a hacer por su situación de contrato. Tales interrogantes generaron una inesperada reacción de un directivo del club, que suele tener un perfil bajo pero que se fastidió por la reiteración del tópico.

En una nota brindada al medio La Afición este jueves por la tarde, Francisco Suinaga se mostró furioso con las conjeturas respecto a un adiós del Turco para fin de año. El entrevistador le consultó sobre los trascendidos que en varias ocasiones pusieron al técnico con un pie afuera de Toluca, y al mandatario no le gustó para nada.

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“¿Por qué ‘tener esperanzas’ de que se Tony quede? Es que ustedes dicen… tú dices, muchos dicen, ustedes dicen. ¿De dónde sacan su información? A nivel contractual todo el mundo sabe cómo es la situación, lo que pasa es que a ustedes les gusta especular, ese es el problema. O sea, ¿qué hay de evidencia? (de que se vaya a ir)”, manifestó en un tono colérico Francisco Suinaga, que desestimó cualquier tipo de salida.

Suinaga, uno de los artífices del Toluca multicampeón.

El presidente ejecutivo del Toluca quiso bajar palabras de tranquilidad y ánimo de la actualidad de Antonio Mohamed en la institución. “Él está muy contento, tenemos frecuente diálogo, caminamos el día a día muy bien, sin ninguna cosa que nos incomode. Al contrario, son todas puras cosas positivas, y seguir con miras a lo que viene que es muy bueno, ¿no?”, agregó el directivo en la fugaz entrevista para el portal mexicano.

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De esta manera, Francisco Suinaga mostró optimismo en extender a largo plazo el período del entrenador al frente del proyecto futbolístico y deportivo de los Diablos Rojos. Ya hace algunos días, el propio Turco le había abierto las puertas a una renovación de contrato, vínculo que expira en diciembre luego de la doble competencia restante.

Por último, la autoridad del Toluca se refirió a lo que sigue en el semestre, donde Toluca buscará ganar el Apertura 2026 y competir al máximo en la Copa Intercontinental. “En diciembre, en el medio de la Liga MX estará el viaje, hoy dicen que la sede es Qatar, habrá que ver que esté confirmada al cien por ciento. Ese viaje habrá que programarlo muy bien porque no es cualquier cosa ir a jugar allá con el campeón de Libertadores. Ojalá luego seguir avanzando, jugar la final con el PSG y luego venir aquí a seguir compitiendo. Con todos los retos que el calendario implica estaremos enfocados, creo que tenemos plantel y tenemos todo para estar ahí“, concluyó Francisco Suinaga en medio de una reacción llamativa.

¡TOLUCA RESPALDA AL ‘TURCO’ MOHAMED! 👹🔥

Francisco Suinaga, presidente del Toluca, lamentó que continúe la especulación sobre una posible salida de Mohamed. Aseguró que están enfocados en el cierre de año y buscar más trofeos. 🏆⚽



📹: @chussque



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