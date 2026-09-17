Memote Martínez manda recado a Pumas tras su fichaje por Tigres: “Estoy en un equipo ganador”

El delantero de la Selección Mexicana cambió de aires en el último mercado de pases y dio una declaración que no cayó bien el equipo Auriazul.

El fichaje de Guillermo Martínez por Tigres UANL sigue generando repercusiones. El Memote generó descontento con su salida de Pumas UNAM y ahora brindó declaraciones que no cayeron nada bien en la afición de su exequipo.

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“Definitivamente tomé la decisión correcta al momento de recibir esa oferta y, sobre todo, les agradezco la confianza”, manifestó en las últimas horas Guillermo Martínez en declaraciones recogidas por Récord. Más adelante, completó: “Un sueño que se pudo cumplir y, sobre todo, porque sé que estoy en un equipo ganador”.

Memote Martínez abandonó Pumas para fichar por Tigres (Getty Images)

“Creo que es un cúmulo de cosas las que me llevaron a tomar la decisión precisa de venir y creo que fue la correcta. Una de ellas era lo que yo vivía como jugador rival. Cada vez que me presentaba aquí, en El Volcán, y sobre todo contra este equipo, se sentía su grandeza, el peso de la afición, de la playera y, sobre todo, porque estuvo en un crecimiento exponencial. Creo que estuvo a la vista de todos y eso te lleva a tomar la decisión para que sea más fácil cuando Tigres te busca”, finalizó el Memote.

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Los aficionados de Pumas reaccionaron de manera negativa a las declaraciones de Martínez, quien no dudó en poner a Tigres por encima de Pumas en materia de grandeza ahora que pasó al equipo de Nuevo León.

Las declaraciones de Memote Martínez en rueda de prensa